У той час як раніше стали відомі зарплати членів наглядової ради Ощадбанку, Кабінет Міністрів призначив Олександра Роднянського членом наглядової ради Державного Ощадного банку, який є сином продюсера Олександра Роднянського.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 198-р від 17 березня, передають Українські Новини.

Він призначений членом наглядової ради як представник Президента в наглядовій раді банку замість Айварас Абромавічуса.

Згідно з декларацією Олександра Олександровича Роднянського за 2020 рік, він і його дружина російська актриса Яніна Студіліна орендують будинок площею 150 кв.м. у Великобританії.

Він має квартиру в Києві площею 179 кв.м.

Також у володінні сім'ї є нерухомість в Росії.

Він отримує зарплату в Кембриджському університеті (1,7 млн ​​гривень за 2020) і дохід від підприємницької діяльності (121 тис. гривень).

У нього також зберігає кошти в таких іноземних банках як HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB "International Financial Club".

Як повідомляли Українські Новини, в листопаді 2020 року Кабінет Міністрів призначив членом наглядової ради Державного Ощадного банку ексміністра економіки та ексгендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса.

9 лютого Кабмін відкликав представника держави в наглядовій раді Державного Ощадного банку Айвараса Абромавічуса.

За рік роботи Айварас Абромавічус, що залишає посаду генерального директора "Укроборонпрому", що входять до держконцерн підприємства істотно знизили свої виробничі показники.

