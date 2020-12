Роботи компанії Boston Dynamics вперше станцювали разом

під хіт шістдесятих років "Do You Love Me". Їх танець набрав сотні тисяч лайків і перепостів у соцмережах. На Youtube відео менш ніж за добу зібрало більш як 5 млн переглядів, 350 тисяч лайків і 45 тисяч коментарів.