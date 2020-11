Якщо українські металурги хочуть вести бізнес з Європою, мартенівські печі повинні піти в минуле. Згідно Green Deal, Євросоюз буде застосовувати екологічний протекціонізм і вводити високі тарифи на товари, які не відповідають екологічним стандартам. Щоб залишатися конкурентним на європейському ринку, необхідно інвестувати в технології, які істотно скорочують викиди.

Про це пише видання Kiev Post у статті "Green Metallurgy" to get its first financial incentive.

"Початкові інвестиції дуже дорогі. Наприклад, Interpipe Group олігарха Віктора Пінчука витратила 1 млрд доларів на будівництво нового електрометалургійного заводу "Дніпросталь" замість застарілих печей, котрі спалювали мазут і газ. Але така трансформація призводить до збільшення витрат: зараз ціни на газ низькі, тоді як тарифи на електроенергію в Україні високі", - пишуть журналісти видання.

За словами радника віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олексія Рябчина, хочуть того компанії чи ні, але їм доведеться займатися екомодернізацією. Інакше їм буде важко конкурувати.

"Це світовий тренд. Екомодернізація буде проходити повсюдно. Всі розвинені країни будуть боротися з викидами СО2, це неминуче", - погоджується директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов.

В Україні тільки 5 метзаводів, на які припадає частка 6% в сукупному виробництві сталі в країні, і на які поширюється визначення "зелена металургія". Така ситуація склалась через те, що до цього часу були відсутні стимули для вітчизняних металургів для екомодернізаціі.

Однак в липні 2020 року Верховна Рада вперше в історії незалежності України прийняла фінансовий стимул для появи "зелених металургійних заводів". Відповідно до закону, вони звільняються від сплати тієї частини тарифу на передачу "Укренерго", яка йде на покриття підвищених тарифів виробників з поновлюваних джерел електроенергії.

За словами Морозова, обсяги споживання електроенергії всіма "зеленими металургами" не перевищують і 1% від загального споживання в Україні. Більш того, він зазначає, що несправедливо, коли металурги, які проінвестували великі суми в екомодернізацію, повинні дотувати високі тарифи "зелених енергетиків".

"Зелена металургія нічим не відрізняється від зеленої енергетики. Це одне й те саме. Так чому ж одних стимулюють, а інші повинні платити за них?", - підкреслює топ-менеджер.

Як повідомляли Українські Новини, директор з економіки та фінансів трубно-колісного холдингу "Інтерпайп" Денис Морозов вважає, що держава не зацікавлена в підтримці екологічних інвестицій і експортерів.

