Національний банк випустив сувенірну банкноту, присвячену першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку та монету "175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства" номіналом 5 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"НБУ 26 листопада випустив нову сувенірну банкноту, присвячену Герою Україна, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку, яка є першою українською сувенірною банкнотою з вертикальним дизайном ", - йдеться в повідомленні.

Основне зображення лицьового боку банкноти - портрет Каденюка, над яким напис - Перший космонавт України; логотип Державного космічного агентства; зліва - елемент SPARK у вигляді земної кулі, який має кінетичний ефект; внизу зліва на тлі молекулярної структури - стилізоване зображення рослини; малий державний герб, над яким напис України.

Основне зображення зворотної сторони - космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи; над ним написи "The first astronaut of Ukraine", праворуч - цифра 1 і зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); внизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис - "не є платіжним засобом".

Розміри сувенірної банкноти 80 × 170 мм, тираж - 50 тис. штук. Придбати сувенірну банкноту можна буде в пунктах продажу Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Передова" номіналом 5 гривень.

Також у вересні Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "Земля-годувальниця" номіналом 10 гривень.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини