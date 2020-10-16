За 9 місяців "Центренерго" скоротила збиток у 9 разів

У січні-вересні 2020 року державна енергогенерувальна компанія "Центренерго" скоротила чистий збиток в 9,1 раза, або на 1,324 млрд гривень до 163,09 млн гривень, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить фінансовий звіт "Центренерго" за 3 квартал 2020 року, передають Українські Новини.

При цьому за вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 36,9% або на 4,027 млрд гривень до 14,929 млрд гривень.

Також за 9 місяців компанія отримала валовий прибуток в розмірі 202,44 млн гривень, проти 519,59 млн гривень валового збитку за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розпорядився про створення компанії на основі "Центренерго" і шахт ДТЕК.

Також на "Центренерго" заявили про готовність прийняти на свій баланс вугледобувні підприємства.

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