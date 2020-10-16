підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:46 10
Економіка 2020-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
За 9 місяців "Центренерго" скоротила збиток у 9 разів

За 9 місяців "Центренерго" скоротила збиток у 9 разів

Григорий Яковенко
Центренерго, Вугледобувні підприємства України, ПАТ
Центренерго. Фото: korrespondent.net
Центренерго. Фото: korrespondent.net

У січні-вересні 2020 року державна енергогенерувальна компанія "Центренерго" скоротила чистий збиток в 9,1 раза, або на 1,324 млрд гривень до 163,09 млн гривень, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить фінансовий звіт "Центренерго" за 3 квартал 2020 року, передають Українські Новини.

При цьому за вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 36,9% або на 4,027 млрд гривень до 14,929 млрд гривень.

Також за 9 місяців компанія отримала валовий прибуток в розмірі 202,44 млн гривень, проти 519,59 млн гривень валового збитку за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розпорядився про створення компанії на основі "Центренерго" і шахт ДТЕК.

Також на "Центренерго" заявили про готовність прийняти на свій баланс вугледобувні підприємства.

Більше новин про: Центренерго Вугледобувні підприємства України ПАТ "Центренерго"

У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
Новини
Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування 17:12
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці 16:28
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
На виборах в Одеську облраду в ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справам" виріс рейтинг у жовтні 16:22
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok