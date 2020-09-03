Після проведення аудиту шахт: на "Центренерго" заявили про готовність прийняти на свій баланс вугледобувні підприємства

Держкомпанія "Центренерго" зацікавлена в трансформацію у вертикально інтегровану компанію із замкнутим циклом виробництва, для чого вивчає можливість взяття на свій баланс шахт. Однак шахти можуть бути передані на баланс "Центренерго" тільки після проведення аудиту і погашення всіх соціальних і боргових зобов'язань їх попередніх власників.Про це йдеться в повідомленні "Центренерго"."Державна енергогенеруюча компанія ПАТ" Центренерго "має не тільки залишатися гарантом балансу в об'єднаній енергосистемі України і збереження всієї вугільної галузі, а й стати рентабельною та інвестиційної привабливою - такі інтереси держави.Переконані, що Міністерство енергетики також підтримає рішення про необхідність проведення аудиту.У той же час, дуже важливим є фактор соціального захисту шахтарів економічно неперспективних підприємств, про які, ми впевнені, гідно подбають профільні структури виконавчої влади відповідно до передбаченої Урядом Концепції трансформації вугільних регіонів.У свою чергу наша компанія готова активно долучитися до створення вертикально інтегрованої структури на всіх етапах її розвитку", - сказано в прес-релізі "Центренерго".Нагадаємо, "Центренерго", до складу якої входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС, знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації. "Центренерго" є єдиним в Україні споживачем продукції державних шахт.