Після проведення аудиту шахт: на "Центренерго" заявили про готовність прийняти на свій баланс вугледобувні підприємства

Держкомпанія "Центренерго" зацікавлена ​​в трансформацію у вертикально інтегровану компанію із замкнутим циклом виробництва, для чого вивчає можливість взяття на свій баланс шахт. Однак шахти можуть бути передані на баланс "Центренерго" тільки після проведення аудиту і погашення всіх соціальних і боргових зобов'язань їх попередніх власників.

Про це йдеться в повідомленні "Центренерго".

"Державна енергогенеруюча компанія ПАТ" Центренерго "має не тільки залишатися гарантом балансу в об'єднаній енергосистемі України і збереження всієї вугільної галузі, а й стати рентабельною та інвестиційної привабливою - такі інтереси держави.

Переконані, що Міністерство енергетики також підтримає рішення про необхідність проведення аудиту.

У той же час, дуже важливим є фактор соціального захисту шахтарів економічно неперспективних підприємств, про які, ми впевнені, гідно подбають профільні структури виконавчої влади відповідно до передбаченої Урядом Концепції трансформації вугільних регіонів.

У свою чергу наша компанія готова активно долучитися до створення вертикально інтегрованої структури на всіх етапах її розвитку", - сказано в прес-релізі "Центренерго".

Нагадаємо, "Центренерго", до складу якої входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС, знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації. "Центренерго" є єдиним в Україні споживачем продукції державних шахт.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини