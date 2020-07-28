Патріарх Варфоломій заявив, що Київський патріархат не існує та ніколи не існував

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що надання автокефалії ПЦУ не було пов'язано з політикою або геополітикою, а так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існував. Про це він повідомив в коментарі "Країні".

Вдалося зустрітися з Варфоломієм у минулі вихідні, під час його поїздки на острів Бозджаада в Егейському морі, в 400 км від Стамбула. Патріарх зупинився в ексклюзивному готелі на березі Егейського моря, 200-літньому кам'яній будівлі, колишньої виноробні, з вигляду одноповерховому, але в ньому є ще два підземні поверхи. Всередині - все заставлено антикваріатом, а стелі прикрашені світильниками з міланського собору.

Варфоломій приїхав на острів Бозджаада на "Мерседес Віто" і зупинився в бутік-готелі на березі Егейського моря. Фото: "Країна"

В готелі на Бозджааде, де жив Вселенський патріарх, багато антикваріату. Фото: "Країна"

Патріарх Варфоломій. Фото: Країна

Вселенський патріарх також відповів на питання, навколо якого в Україні не вщухають суперечки - глава УПЦ КП Філарет заявив, що Константинополь не дав реальну автокефалію Україні, а лише ліквідував незалежний Київський патріархат і підпорядкував його Вселенському патріарху, перейменувавши в ПЦУ.

Варфоломій відповів, що Київського патріархату не існувало.

"Філарета відновили до єпископської гідності як колишнього митрополита Київського. Так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існував. А надання автокефалії ПЦУ не було пов'язано з політикою або геополітикою. Віруючі були відновлені в спілкуванні з єдиної, святої, кафоличної і апостольської церкви. Всі томоси про автокефалію іншим церквам – Російської, Сербської, Румунської, Болгарської, Грузинської, Елладської, Польської, Албанської, Чеської і Словацької - видавалися Константинопольським патріархатом без консультацій та обговорення на загальноправославному рівні, і такий же процес був при наданні автокефалії Україні", - заявив Вселенський Патріарх.

3 листопада 2018 року Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю. Воно було підписано у ході офіційного візиту Порошенка в Туреччину. Зміст тексту угоди під час церемонії не коментувалося.

4 листопада Українські Новини звернулися до Адміністрації Президента України (АПУ) з проханням надати копію підписаного документа.

12 листопада АПУ відповіла, що не може оперативно надати копію договору та повідомила про відстрочку обробки запиту до 20 робочих днів. При тому, що згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" відстрочка можлива лише в тих випадках, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних". Що саме з двох вищеназваних причин послужило підставою для відстрочки в наданні копії документа, що займає кілька сторінок тексту, в Адміністрації Президента не уточнили.

3 грудня 2018 року АПУ без пояснення причин відмовилася надавати доступ до копії угоди, підписаної від імені України Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм. "Згідно з ухваленим рішенням, всі документи, пов'язані з отриманням Україною рішення Священного синоду Вселенського патріарха про автокефалію української церкви, в тому числі запитану вами угоду, будуть оприлюднені після остаточного розв'язання питання", - підкреслили у відповіді АПУ.