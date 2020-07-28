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28 липня 2020, вівторок, 12:24 7
Суспільство 2020-07-28T13:45:02+03:00
Українські Новини
Патріарх Варфоломій заявив, що Київський патріархат не існує та ніколи не існував

Патріарх Варфоломій заявив, що Київський патріархат не існує та ніколи не існував

Ольга Фандорина
Вселенський патріарх Варфоломій, Церква, Київський патріархат
Патріарх Варфоломій. Фото: Країна
Патріарх Варфоломій. Фото: Країна

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що надання автокефалії ПЦУ не було пов'язано з політикою або геополітикою, а так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існував. Про це він повідомив в коментарі "Країні".

Вдалося зустрітися з Варфоломієм у минулі вихідні, під час його поїздки на острів Бозджаада в Егейському морі, в 400 км від Стамбула. Патріарх зупинився в ексклюзивному готелі на березі Егейського моря, 200-літньому кам'яній будівлі, колишньої виноробні, з вигляду одноповерховому, але в ньому є ще два підземні поверхи. Всередині - все заставлено антикваріатом, а стелі прикрашені світильниками з міланського собору.

Варфоломій приїхав на острів Бозджаада наВарфоломій приїхав на острів Бозджаада на "Мерседес Віто" і зупинився в бутік-готелі на березі Егейського моря. Фото: "Країна"

В готелі на Бозджааде, де жив Вселенський патріарх, багато антикваріату. Фото: В готелі на Бозджааде, де жив Вселенський патріарх, багато антикваріату. Фото: "Країна"

Патріарх Варфоломій. Фото: КраїнаПатріарх Варфоломій. Фото: Країна

Вселенський патріарх також відповів на питання, навколо якого в Україні не вщухають суперечки - глава УПЦ КП Філарет заявив, що Константинополь не дав реальну автокефалію Україні, а лише ліквідував незалежний Київський патріархат і підпорядкував його Вселенському патріарху, перейменувавши в ПЦУ.

Варфоломій відповів, що Київського патріархату не існувало.

"Філарета відновили до єпископської гідності як колишнього митрополита Київського. Так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існував. А надання автокефалії ПЦУ не було пов'язано з політикою або геополітикою. Віруючі були відновлені в спілкуванні з єдиної, святої, кафоличної і апостольської церкви. Всі томоси про автокефалію іншим церквам – Російської, Сербської, Румунської, Болгарської, Грузинської, Елладської, Польської, Албанської, Чеської і Словацької - видавалися Константинопольським патріархатом без консультацій та обговорення на загальноправославному рівні, і такий же процес був при наданні автокефалії Україні", - заявив Вселенський Патріарх.

3 листопада 2018 року Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю. Воно було підписано у ході офіційного візиту Порошенка в Туреччину. Зміст тексту угоди під час церемонії не коментувалося.

4 листопада Українські Новини звернулися до Адміністрації Президента України (АПУ) з проханням надати копію підписаного документа.

12 листопада АПУ відповіла, що не може оперативно надати копію договору та повідомила про відстрочку обробки запиту до 20 робочих днів. При тому, що згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" відстрочка можлива лише в тих випадках, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних". Що саме з двох вищеназваних причин послужило підставою для відстрочки в наданні копії документа, що займає кілька сторінок тексту, в Адміністрації Президента не уточнили.

3 грудня 2018 року АПУ без пояснення причин відмовилася надавати доступ до копії угоди, підписаної від імені України Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм. "Згідно з ухваленим рішенням, всі документи, пов'язані з отриманням Україною рішення Священного синоду Вселенського патріарха про автокефалію української церкви, в тому числі запитану вами угоду, будуть оприлюднені після остаточного розв'язання питання", - підкреслили у відповіді АПУ.

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