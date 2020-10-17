У листопаді повернеться спека, замете снігом і вдарять морози: синоптики дали прогноз на зиму

Різке похолодання за прогнозом погоди прийде на всю територію країни вже через кілька днів. У неділю в Карпатах очікують сніг та заморозки - до -1°С у той час, як холодна осінь вже почалася в деяких областях України, а на свято Покрови в Карпатах випав сніг

Як пише "Сегодня", далі нас чекають холодні дні і ночі, можливий дощ з мокрим снігом. Цими вихідними українці відчують наближення зими. Тому з шафи доведеться діставати куртки і пальта.

Першими, 17-го жовтня, мороз зустрінуть Рівненська область та Волинь. А вже в понеділок холодне повітря дійде до центральних областей.

"Це зниження температури, яке досягне позначки плюс 8 градусів, це середня добова. В Карпатах, на високогір'ї Карпат, буде спостерігатися мокрий сніг, це вже навіть там 16-17 числа", - розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

А ось в містах запорошить нескоро.

"Найближчим часом сніг не слід очікувати, що він десь, особливо навіть сніговий покрив. Якийсь сніг, можливо, навіть буде десь пролітати, ну це так, щоб чисто побачити, що він є", - пояснює фахівець.

На Покрову традиційно визначали, якою буде зима і скільки вона триватиме. Народний синоптик Володимир Деркач запевняє: в листопаді повернеться бабине літо.

"А далі такими маленькими кроками буде йти до сильнішого похолодання, яке буде на останній декаді листопада", - прогнозує Деркач.

Грудень не буде холодним. Ближче до новорічних свят навіть потеплішає.

"Перед Новим роком там невелике зниження температури, невеликі опади, можливо у формі снігу. Але взимку до Нового року сильного не очікуємо", - запевняє народний синоптик.

Чи будуть морози і хуртовини після Нового року - синоптики поки не беруться прогнозувати.

Погода в Україні до кінця року від народного синоптика. Колаж Сегодня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали екстремальний прогноз до кінця жовтня зі спекою і снігом.

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