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  • ФГВФО оскаржив повернення позову Рожковій та іншим пов'язаним особам з Платинум Банком
16 жовтня 2020, пʼятниця, 09:49 13
Економіка 2020-10-16T12:45:04+03:00
Українські Новини
ФГВФО оскаржив повернення позову Рожковій та іншим пов'язаним особам з Платинум Банком

ФГВФО оскаржив повернення позову Рожковій та іншим пов'язаним особам з Платинум Банком

Анна Рудык
Платинум Банк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФГВФО, Катерина Рожкова
Платинум Банк. Фото: hubs.ua
Платинум Банк. Фото: hubs.ua

Оприлюднення форенсік-аудиту Платинум Банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заперечує і продовжує відстоювати в суді відшкодування 1,5 млрд гривень збитків ексвласниками й менеджментом банку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду, передають Українські Новини. 

Згідно з ним, Фонд гарантування вкладів опублікував офіційну заяву щодо недопущення спотворення фактів у справі позову ФГВФО до пов'язаних осіб Платинум Банку. 

У зв'язку з публікацією в ЗМІ інформації за позовом ФГВФО до колишніх керівників і пов'язаних осіб з Платином Банком, зокрема першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової, фонд повідомляє, що звіт аудиторів за підсумками форенсік-аудиту банку є конфіденційною інформацією і тому регулятор ніде і ніколи не оприлюднював такі звіти щодо Платинум Банку.

"У разі Платинум Банку форенсік-аудит проводився українською аудиторською компанією, а не міжнародною, як стверджують деякі ЗМІ, що підтверджує непевність даних, наведених в наступних публікаціях", - підкреслив фонд. 

Також вказується, що позов про стягнення збитків був поданий Фондом гарантування вкладів до пов'язаних осіб Платинум Банку, в тому числі Рожкової, за загальною процедурою, передбаченою законодавством, яка застосовується стосовно всіх банків, переданих в управління фонду. 

"Господарський суд Києва повернув позовну заяву Фонду гарантування до екскерівників Платинум Банку без розгляду, обґрунтувавши це відсутністю підстав для об'єднання позовних вимог у справі №910 / 12955/20", - повідомив ФГВФО. 

У зв'язку з цим дане судове рішення фонд оскаржив в апеляційному порядку, на цей час вирішується питання про відкриття апеляційного провадження. 

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2020 Фонд гарантування вкладів ініціював звернення до господарського суду з позовною заявою до 12 пов'язаним з Платинум Банком особам про відшкодування шкоди в розмірі 1,5 млрд гривень відповідно до вимог ст. 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

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