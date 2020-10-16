ФГВФО оскаржив повернення позову Рожковій та іншим пов'язаним особам з Платинум Банком

Оприлюднення форенсік-аудиту Платинум Банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заперечує і продовжує відстоювати в суді відшкодування 1,5 млрд гривень збитків ексвласниками й менеджментом банку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Фонд гарантування вкладів опублікував офіційну заяву щодо недопущення спотворення фактів у справі позову ФГВФО до пов'язаних осіб Платинум Банку.

У зв'язку з публікацією в ЗМІ інформації за позовом ФГВФО до колишніх керівників і пов'язаних осіб з Платином Банком, зокрема першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової, фонд повідомляє, що звіт аудиторів за підсумками форенсік-аудиту банку є конфіденційною інформацією і тому регулятор ніде і ніколи не оприлюднював такі звіти щодо Платинум Банку.

"У разі Платинум Банку форенсік-аудит проводився українською аудиторською компанією, а не міжнародною, як стверджують деякі ЗМІ, що підтверджує непевність даних, наведених в наступних публікаціях", - підкреслив фонд.

Також вказується, що позов про стягнення збитків був поданий Фондом гарантування вкладів до пов'язаних осіб Платинум Банку, в тому числі Рожкової, за загальною процедурою, передбаченою законодавством, яка застосовується стосовно всіх банків, переданих в управління фонду.

"Господарський суд Києва повернув позовну заяву Фонду гарантування до екскерівників Платинум Банку без розгляду, обґрунтувавши це відсутністю підстав для об'єднання позовних вимог у справі №910 / 12955/20", - повідомив ФГВФО.

У зв'язку з цим дане судове рішення фонд оскаржив в апеляційному порядку, на цей час вирішується питання про відкриття апеляційного провадження.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2020 Фонд гарантування вкладів ініціював звернення до господарського суду з позовною заявою до 12 пов'язаним з Платинум Банком особам про відшкодування шкоди в розмірі 1,5 млрд гривень відповідно до вимог ст. 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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