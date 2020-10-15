Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ

Кредитний комітет "Платинуму" на чолі з Катериною Рожковою забезпечував безкоштовні кредитні лінії компаніям акціонерів. Заставне забезпечення за кредитами ніким не перевірялося і навіть їхня заявлена вартість часом була в десятки разів нижчою за розміри кредитів, інформує портал unian.ua.

В статті Афера на півтора мільярда: чому Рожкова не відповідає за банкрутство "Платинум Банку" йдеться, що Фонд гарантування вкладів фізосіб зажадав від 12 екс-власників і екс-менеджменту "Платинум Банку", серед яких перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова, відшкодування збитку, заподіяного банку, в сумі 1,5 млрд грн.

ФГВФО у своїх документах наполягає, що через те, що екс-виконувач обов'язків голови "Платинуму" Рожкова досі є заступником голови НБУ, суд 14 вересня повторно відмовив у відкритті провадження банкрутства "Платинум Банку". Фонд подав апеляцію на таке невмотивоване рішення і направив вимогу до 12 фізичних осіб, причетних до доведення до банкрутства "Платинуму", серед яких також фігурує Катерина Рожкова.

У звіті ФГВФО зазначається: "Протиправні дії посадових осіб, зроблені в період з грудня 2013 року до грудня 2016 року, на підставі яких здійснювалися операції по перерахованих кредитних відносинах, результатом яких стала втрата грошових коштів банком внаслідок великої невиправдано ризикованої діяльності керівників і членів комітетів "Платинум Банку", що явно свідчить про неналежне виконання ними службових обов'язків та своєю чергою призвело до тяжких наслідків для банку, вкладників та інших кредиторів банку, у вигляді введення в "Платинум Банк" процедури ліквідації та неможливості банку розрахуватися з вкладниками та іншими кредиторами банку".

На думку міжнародних експертів, основні махінації проходили через ТОВ "Стратагема-Інвест" (списано кредитів на суму 257,63 млн грн), ПП "Логістик Транс" (187,37 млн грн), ТОВ "Кодос Інвест" (150,95 млн грн), ТОВ "ФК Реал Інвест" (277,85 млн грн), ТОВ "Ошер" (300,3 млн грн), ТОВ "Титан-Південь" (266,16 млн грн та 37,43 млн грн). Клієнти не надавали достатньої застави, але отримували відстрочку оплати тіла кредитів і відсотків, а також зниження ставки до 1% у валюті і 2% у гривні, скасування всіх штрафних санкцій. Такі рішення приймалися в той час, коли облікова ставка НБУ становила 30% річних. Значна частина грошей була виведена через Carosan Trading ltd (BVI) на "Фінбанк", який був пов'язаний з власниками "Платинум Банку".

https://www.unian.ua/economics/finance/fond-garantuvannya-zazhadav-vid-rozhkovoji-vidshkoduvati-1-5-milyarda-griven-zbitku-nanesenogo-platinum-banku-novini-ukrajina-11181401.html

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