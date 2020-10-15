Вирок Януковичу підтвердив суддя, який пише вірші про дружину Порошенка та захоплюється Турчиновим

2 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому Президенту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Однак судове рішення досі не опубліковане. Захист Януковича пояснює це поспіхом при винесенні вердикту, який, на думку адвокатів, був написаний на замовлення колишнього Президента Петра Порошенка та екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Вирок Януковичу збігся із зусиллями "відмити" від здачі Криму тодішнє керівництво країни - Олександра Турчинова - і перекласти провину на Януковича. Крім того, апеляцію вів суддя, який є справжнім "порохоботом" і ненависником Януковича, що ставить під сумнів неупередженість кінцевого вердикту. Також за інформацією ЗМІ з суддівських кіл, один із суддів є комунікатором з оточенням Порошенка та навіть був присутнім на одному зі святкувань його дня народження.

Апеляційними суддями у справі Януковича стали Юрій Трясун, Сергій Новов, Іван Мосендз, Олександр Журавель і Оксана Павленко. В неупередженості, принаймні, одного члена суддівської колегії - Олександра Журавля - є серйозні сумніви.

Сторінка судді Журавля в соціальній мережі Facebook свідчить про те, що ця людина підтримує націоналістичні погляди. А також порошенківсько-турчиновської моделі світогляду. Скажемо більше - він активний "порохобот". Він вихваляє Українську повстанську армію (УПА), висміює Президента Володимира Зеленського, критикує Українську православну церкву (УПЦ) і виступає за звуження використання російської мови, називаючи його "уським наречієм".

Суддя Журавель часто висловлює свою думку у віршованій формі. В одному з таких віршів прихожан УПЦ він називає "псевдохрістіанами" та закликає переселити їх до Магадану або Сибіру.

Владу Зеленського він називає "зеленою шоблою" та хвалить Петра Порошенка.

"Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її до твого міста, і на твоєму будинку не висить російський триколор. Тепер же, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди (Мінськ-2) були дійсні до кінця 2015 року, а потім їх щорічно пролонгували рішенням Нормандське четвірки, що давало час для відновлення армії та продовження санкцій проти Ерефіі. Та якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки згубними, вона мала повне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року. Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Тому що свого плану встановлення миру на Донбасі немає. Від слова зовсім", - написав він.

Суддя перепостив відеозвернення телеведучого "Прямого" Сергія Пояркова, де той критикує Зеленського, і відеоблог нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка.

А також пише хвалебні оди Марині Порошенко на її "похід" до Київської міської ради.

"0й, як заметушились таргани,

Пищать від страху миші з-попід скрині...

Ще б!!! Новину дізналися вони:

Йти в депутати ввірено Марині!

Газдиня, Мати, Леді, Дипломат...

Ця - наведе у Київраді лад!

Тим-то й лунає з усіх боків мат,

Потоком ллється геть не шоколад,

Хоч теж коричневе, та інший склад".

Крім того, суддя перепостив повідомлення в соцмережі, в якому заперечується провина Порошенка за розгром Збройних сил України в Іловайську.

Також суддя розповідає, як під час свого життя в Криму його родина виступала за Ющенка та боролася з агітацією Януковича.

На тлі "любові" до Януковича червоною лінією в повідомленнях Олександра Журавля проходить симпатія до Турчинова. Коментуючи новину про те, що суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу проти Порошенка і Турчинова за приховування закону про амністію, прийнятого в 2014 році, суддя вибухнув віршем:

"Ну, значиться таким ось чином...

Кінь задом хвицяє й ірже:

Знов винні Порошенко і Турчинов,

І лялі ті, з ОПЗЖ...."

Також він поширює цитати колишнього секретаря РНБО та хвалить його висловлювання з різних питань.

Тобто це явно ангажована проти Януковича людина. І практично відкритий симпатик Порошенка з Турчиновим. А тому його неупередженість викликає великі сумніви. Тим більше у справі, в якій обвинувальний вирок проти Януковича фактично виводить з під звинувачень в здачі Криму Турчинова.

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