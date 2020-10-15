Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов заявив, що нова київська влада повинна вирішити проблему черг у комунальні школи вже до наступного навчального року.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Проблема місць у школах за останні 6 років стала вкрай гострою. Нинішня київська влада замість комунальних шкіл відкриває приватні, але вартість навчання в них недоступна для більшості київських сімей. А в комунальні школи – величезні черги. При тому, що класи в школах переповнені – у них навчаються до 40 дітей в кожному", – сказав Попов.

За словами політика, гроші в міському бюджеті на ці цілі є, але їх потрібно ефективно використовувати. Зокрема, в нинішньому році ремонт однієї з комунальних шкіл обійшовся майже в 0,5 млрд гривень, у той час як будівництво нової приватної школи обійшлося в 270 млн гривень.

"Ми плануємо повернути програму "Столичний стандарт освіти", яка працювала в період мого керівництва в КМДА. Вона включає в себе будівництво нових навчальних закладів, обладнання шкіл сучасним обладнанням – інтерактивними дошками, проекторами, планшетами та інтернетом. А також – підвищення зарплат вчителям", – сказав кандидат у мери Києва від ОПЗЖ.

Він нагадав, що сім років тому середня зарплата вчителів перевищувала 500 доларів, а зараз вона зменшилася на 20%.

"Якісна школа можлива тільки з хорошими вчителями. Необхідно повернути муніципальну надбавку педагогам, щоб стимулювати їх залишатися працювати в київських школах", – резюмував Олександр Попов.

Нагадаємо, що під час керівництва Попова Київською міською державною адміністрацією (2010-2014 роки) також були створені 10 тис. місць в дитячих садах Києва.

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