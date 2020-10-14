Мы решим проблему очередей в детские сады Киева, - Александр Попов

Новая киевская власть обязана решить проблему очередей в детские сады в течение ближайших месяцев. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Александр Попов во время инспекции дошкольных учреждений города.

"Сегодня детсады Киева переполнены, и все равно мест в них не хватает. Очередь родителей, которые ищут возможность отдать ребенка в детский сад, насчитывает десятки тысяч семей. Мы идем во власть, чтобы решить эту проблему, и мы знаем, как это сделать", – заявил Александр Попов.

По словам политика, сегодня многие решают ее с помощью частных детских садов, которые массово открываются в городе.

"Частная инициатива – это хорошо, но, увы, для большинства киевлян такая услуга недоступна. Поэтому город должен обеспечить всем маленьким киевлянам возможность получить бесплатное образование, в том числе дошкольное", – сказал он.

По словам кандидата в мэры Киева от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, проблема будет решена, когда в коммунальную собственность будут возвращены и отремонтированы детсады, закрытые при нынешней власти.

"В свое время мы открыли 10 тысяч мест в детских садах именно таким способом – вернув помещения и сделав в них ремонт. Нынешняя киевская власть закрыла 67 коммунальных садиков. И наша задача – чтобы они вновь приняли детей", – объяснил он.

"Деньги на эти цели есть, их просто нужно эффективно использовать. Я знаю случай, когда ремонт коммунальной школы обошелся почти в полмиллиарда гривен, в то время как частная школа была полностью обновлена за 270 миллионов и оказалась лучше коммунальной. Поэтому эффективность расходования средств будет жестко контролироваться", – добавил политик.

Также Александр Попов заявил о необходимости ввести муниципальные доплаты воспитателям детсадов и учителям.

"Киев – дорогой город. Если мы не введем доплаты воспитателям и учителям, то в наших детсадах некому будет заниматься детьми. Но мы такой ситуации не допустим. Маленькие киевляне будут получать качественное образование", – резюмировал кандидат в мэры Киева от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Напомним, во время руководства Александра Попова Киевской городской госадминистрацией (2010-2014 гг.) также была введена "Карта киевлянина", которая давала пенсионерам и другим малообеспеченным жителям города скидки в аптеках, магазинах и транспорте.

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