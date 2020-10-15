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  • Freedom House поліпшила показник рівня свободи в інтернеті в Україні
15 жовтня 2020, четвер, 17:17 9
Політика 2020-10-15T19:00:04+03:00
Українські Новини
Freedom House поліпшила показник рівня свободи в інтернеті в Україні

Freedom House поліпшила показник рівня свободи в інтернеті в Україні

Ольга Фандорина
Freedom House, Freedom House в Україні, Свобода ЗМІ, свобода в інтернеті
Freedom House. Фото: uk.wikipedia.org
Freedom House. Фото: uk.wikipedia.org

Міжнародна неурядова організація Freedom House за 2020 рік поліпшила показник рівня свободи в інтернеті в Україні у порівнянні з 2019 роком з 56 до 61 бала.

Про це свідчить звіт Freedom House про свободу в інтернеті у світі у 2020 році, передають Українські Новини.

"Україна - 61 з 100, частково вільна. Торішня оцінка і статус - 56 з 100, частково вільна", - сказано в ньому.

Зростання на 5 пунктів дозволило Україні увійти до трійки лідерів з поліпшень показників за рік разом з Суданом і Зімбабве.

За критерієм "перешкоди для доступу до інтернету" Україна отримала 19 з 25 балів, поліпшивши торішній показник завдяки скасуванню ліцензування інтернет-провайдерів.

У розрізі "обмежень з контенту" Україна отримала 21 з 35 балів, в тому числі через продовження блокування ряду російських ресурсів і ініціативи законопроєкту про дезінформацію.

У частині "порушення прав користувачів" Україна отримала 21 з 40 балів, на що вплинуло засудження користувача за пропаганду війни в соцмережі й впровадження державного додатка для контролю самоізоляції.

В цілому Україна опинилася на 23 місці разом з Мексикою за рівнем свободи в інтернеті серед 65 країн, щодо яких проводилося дослідження.

До рівня "вільної" в інтернеті країни Україні не вистачає ще 9 балів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна піднялася на 16 пунктів і посіла 118 місце з 162 в рейтингу "Індекс свободи людини 2018". Того ж року Freedom House віднесла Україну до переліку країн з частковою свободою в Інтернеті. Спостерігалася тенденція щодо зменшення свободи в мережі в Україні й була однією з країн, в яких сталося найбільше обмеження свободи в Інтернеті за 5 років.

Тим часом у всесвітньому Індексу свободи слова Україна минулого року посіла 96-те місце і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова.

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