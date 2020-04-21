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21 квітня 2020, вівторок, 10:25 21
ЗМІ 2020-04-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
Україна уперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова

Україна уперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова

Тетяна Зотова
Свобода слова, НСЖУ, преса, Томіленко, Індекс
Індекс свободи слова. Фото: rsf.org
Індекс свободи слова. Фото: rsf.org

Ввідповідно до всесвітнього Індексу свободи слова Україна у минулому році посіла 96-те місце у відповідному дослідженні міжнародної організації "Репортери без кордонів". Про це на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Починала Україна зі 126-го місця у 2013-му році. Найгірша позиція була 129 у 2015-му (очевидно, через війну на Сході). Пізніше українська свобода слова закріпилася на 101-102 му місцях (минулий рік - 102).", - зазначив очільник НСЖУ.

Томіленко підкреслив, що "Репортери без кордонів" зауважують, що прогрес на шість пунктів рейтингу свободи слова більше свідчить не про прогрес України, а про погіршення ситуації у інших країнах.

"Медіа в Україні поляризовані, як і усе суспільство. Повна безкарність за злочини проти журналістів призводить до нових нападів. Зокрема, з боку радикалів.

Влада підтримує проект закону про боротьбу із дезінформацією, який криміналізує журналістську діяльність та впроваджує державний контроль над інформацією...", - констатував Сергій Томіленко.

Голова Національної спілки також заявив, що як би там не було, але фактом є те, що при Президентові Володимиру Зеленському уперше за свободою слова Україна увійшла до першої сотні країн. І наступний Індекс якраз і покаже свідомий курс влади. Чи буде вона підтримувати ЗМІ, захищати права журналістів та свободу слова, боротися із безкарністю? Чи влада буде намагатись контролювати медіа? Через підтримку неадекватних ініціатив, на кшталт "закону Бородянського", через упровадження контролю Нацради над усіма медіа, через втілення політики "непотрібності журналістів", - підкреслив у своєму дописі Сергій Томіленко.

Голова НСЖУ наголосив, що цей Індекс - це допомога українській владі визначитися з орієнтирами для України. Або рухатися в бік лідерів свободи слова - Норвегії (1-ше місце в Індексі), Фінляндії, Данії, Швеції, Німеччини. Або повертатися до другої сотні країн за свободою слова - у лави Болівії, Габону, Колумбії та Зімбабве.

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