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15 жовтня 2020, четвер, 16:15 12
Політика 2020-10-15T19:00:05+03:00
Українські Новини
В Україні у 2020 році на чверть впав вилов риби

В Україні у 2020 році на чверть впав вилов риби

Ольга Фандорина
Зимова рибалка, Мінагрополітики, Квоти на вилов риби
Риба. Фото: agrobk.ru
Риба. Фото: agrobk.ru

Поки в Раді хочуть збільшити штрафи для рибалок-браконьєрів, в січні-вересні 2020 року промисловий вилов риби у внутрішніх водоймах скоротився на 25%, або на 6,6 тис. Тонн до 19,752 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства рибного господарства, передають Українські Новини.

"Протягом січня-вересня 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 19 752 тонни", - сказано в ньому.

В Чорному морі було виловлено 7 423 тонни, в Азовському морі - 3 848 тонн, в причорноморських лиманах - 34 тонни, в Дунаї - 318 тонн, в пониззях Дністра з лиманом і Кучурганському водосховищі - 848 тонн, в Дніпровсько-Бузькій системі - 592 тонни, в Київському водосховищі - 558 тонн, в Канівському водосховище - 506 тонн, в Кременчуцькому водосховищі - 2 621 тонну, в Кам'янському водосховищі посилання - 1 080 тонн, в Дніпровському водосховищі - 574 тонни, в Каховському водосховищі посилання - 1 280 тонн.

При цьому найбільше рибалки виловили рапани - 4 423 тонни, срібних карасів - 3 271 тонну, бичка - 2 634 тонни, шпротів - 1 875 тонн, лящів посилання - 1 095 тонн, плотви посилання - 1 021 тонну, густери - 869 тонн, тюльки та верховодки - 734 тонни, креветки - 495 тонн, рослиноїдних видів риби - 381 тонну.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінагрополітики спільно з Мінприроди опублікували спільний наказ, яким збільшили штрафи за браконьєрство в 4 рази.

Ми також писали, що Міністерство екології та природних ресурсів заборонив полювання на лося терміном на 25 років.

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