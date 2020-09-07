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07 вересня 2020, понеділок, 17:53 8
Верховна Рада і партії 2020-09-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Раді хочуть збільшити штрафи для рибалок-браконьєрів

У Раді хочуть збільшити штрафи для рибалок-браконьєрів

Константин Долгий
Браконьєри
Риболовля. Фото: pixabay.com
Риболовля. Фото: pixabay.com

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування вивчає можливість підняти штрафи за порушення правил рибальства.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передають Українські Новини.

За словами Мальованого, профільний комітет Ради кілька днів тому виступив з ініціативою підвищити штрафи для рибалок-браконьєрів, оскільки сьогодні в країні діють штрафи, затверджені ще в 2003 році.

"Уявіть, як змінилися за цей час ціни, розмір мінімальної зарплати та інші види штрафів ", - пише він.

Як приклад Мальований призводить штраф за порушення правил рибальства, який сьогодні становить від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів (17 гривень).

"Кого таке "покарання" може стримати?", - задається він питанням.

Зазначається, що після опрацювання пропонований законопроєкт буде передбачати такі штрафи:

  • за засмічення водойм і порушення водоохоронного режиму посилання - 1 700 - 3 400 гривень;
  • за порушення правил рибальства - 680 - 2 550 гривень;
  • за використання заборонених знарядь лову - 3 400 - 8 500 гривень;
  • за вилов видів, які занесені до Червоної книги посилання - 1 700 - 3 400 гривень;
  • за перевищення затверджених лімітів вилову посилання - 1 700 - 5 100 гривень;

Крім того, депутати пропонують дещо розширити функціональні можливості перевірок Держекоінспекції. Так інспектори отримають закріплене на законодавчому рівні право користуватися транспортними засобами державних інспекторів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінагрополітики спільно з Мінприроди опублікували спільний наказ, яким збільшили штрафи за браконьєрство в 4 рази.

Раніше в Одеській області в сітках браконьєрів виявили 7 мертвих дельфінів.

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