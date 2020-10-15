Уряд має шукати механізми фінансування екологічної модернізації, - депутат Ради Кисилевський

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що уряд повинен шукати час і механізми фінансування екологічної модернізації, а також вводити стимули, які б заохочували бізнес до реального зниження викидів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Необдумана імплементація зеленого курсу ЄС призведе до значних втрат української економіки та до зменшення робочих місць в Україні. Є висока ймовірність, що уряд спробує покласти всю тяжкість екологічної модернізації на бізнес, а саме буде розповідати про перемогу. Цього не можна допустити. Тому завдання уряду - шукати час і механізми фінансування екологічної модернізації. і вводити стимули, які б заохочували бізнес до реального зниження викидів ", - написав він.

За словами Кисилевського, зелений курс ЄС матиме великий вплив на українську економіку, при цьому вітчизняні чиновники вже обіцяють європейцям, що Україна серед перших прийме нові євро-правила.

"У чому суть зеленого курсу? Євросоюз вимагає від своїх виробників зменшити навантаження на навколишнє середовище. Розуміючи, що це значні додаткові витрати європейського бізнесу, ЄС введе обмеження на імпорт, які будуть мотивовані екологічними міркуваннями. Європейські підприємства при цьому отримають від урядів своїх країн значні фінансові стимули для здійснення екологічної модернізації. Затверджено інвестиційний план European Green Deal Investment Plan, який передбачає залучення понад 1 трильйон євро інвестицій в 2021-2030 роках 64% з них - державні кошти. Ця політика є яскравим прикладом неопротекціонізму з боку ЄС: приховане субсидування своїх виробників і одночасно обмеження імпорту ", - зазначив Кисилевський.

За його словами, в результаті українські експортери, ймовірно, отримають черговий торговий бар'єр на додаток до багатьох чинним мит і інших перешкод, які є в торгівлі з Євросоюзом.

При цьому Кисилевський зазначив, що українські чиновники часто жертвують економічними інтересами країни заради політичних і значна частина українських міжнародних угод є яскравими прикладами цього.

"Тому я не просто закликаю, а вимагаю від українських чиновників, які будуть вести переговори, чесно розповісти українським виробникам, що саме вони обіцяють європейським партнерам, і ті обіцяють Україні ", - зазначив він словами Кисилевського, для екологічної модернізації українським виробникам потрібно час і значні фінансові ресурси.

"Я сумніваюся, що український уряд планує надати своїм виробникам таку ж фінансову підтримку і так само захищати внутрішній ринок, як це робить ЄС. Тому час і моделі фінансування екологічної модернізації повинні стати ключовими умовами в переговорах з ЄС і у внутрішній дискусії в Україні щодо зеленого курсу", - зазначив він.

При цьому, за словами Кисилевського, реальна політика Кабміну в Україні за екологічними стимулами для промисловості є профанацією.

Зокрема, за його словами, уряд відстоює найвищий в Європі зелений тариф, який промисловці платять інвесторам зеленої енергетики, і при цьому саботує виконання заохочувальних заходів для тих промислових виробників, які насправді зменшують викиди.

"Подана мною поправка про зелену металургію зараз ймовірно є єдиною заохочувальною нормою для української промисловості знижувати викиди до європейських норм, передбачених зеленим курсом. 250 кг СО2 на тонну сталі - європейська мета щодо викидів для металургії. І це - рівень викидів, який є підставою для надання статусу зеленої металургії (приблизно в 8 разів нижче, ніж середній рівень викидів металургії в Україні зараз). Саботаж імплементації цієї норми з боку уряду є яскравим свідченням того, що воно не цілком щиро з європейцями, коли обіцяє швидке приєднання України до зеленого курсу. І бреше української промисловості, демонструючи своє справжнє ставлення до підприємств, які реально знижують викиди ", - зазначив Кисилевський.

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