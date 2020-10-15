Захист Януковича оскаржить у Верховному суді заочний вирок до 13 років в'язниці

На рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинним рішення Оболонського районного суду Києва , який заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі, з ахист має намір подати касаційну скаргу до Верховного суду .

Про це Українським Новинам повідомив один з адвокатів Януковича Олександр Горошинський.

"Обов'язково (буде подана касаційна скарга)", - сказав він.

При цьому, як повідомив адвокат, повного тексту рішення апеляційного суду поки що немає.

Як повідомляли Українськi Новини, Апеляційний суд залишив чинним заочний вирок Януковича до 13 років в'язниці.

Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Янукович був визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

При цьому він був виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

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