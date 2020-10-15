підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 15:20 10
Судова влада 2020-10-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
Захист Януковича оскаржить у Верховному суді заочний вирок до 13 років в'язниці

Захист Януковича оскаржить у Верховному суді заочний вирок до 13 років в'язниці

Валерия Драгомирова
Суд над Януковичем, Віктор Янукович, Апеляція
Віктор Янукович
Віктор Янукович

На рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинним рішення Оболонського районного суду Києва, який заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі, захист має намір подати касаційну скаргу до Верховного суду.

Про це Українським Новинам повідомив один з адвокатів Януковича Олександр Горошинський.

"Обов'язково (буде подана касаційна скарга)", - сказав він.

При цьому, як повідомив адвокат, повного тексту рішення апеляційного суду поки що немає.

Як повідомляли Українськi Новини, Апеляційний суд залишив чинним заочний вирок Януковича до 13 років в'язниці.

Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Янукович був визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

При цьому він був виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Більше новин про: Суд над Януковичем Віктор Янукович Апеляція

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok