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15 жовтня 2020, четвер, 13:57 13
Медицина 2020-10-15T18:30:06+03:00
Українські Новини
Менше ніж за рік з київських лікарень звільнилися 7 тис. працівників

Менше ніж за рік з київських лікарень звільнилися 7 тис. працівників

Валерия Драгомирова
Лікарі, київські аптеки, коронавірус в Україні
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Понад 7 тис. працівників київських медустанов звільнилися з початку 2020 року, кількість вакансій становить 7,5 тис.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У цілому за 9 останніх місяців зі столичних медустанов звільнилися понад 7 000 працівників ... Є й інші причини чималої кількості вакансій в столичних медустановах. Сьогодні їх майже 7,5 тисячі ", - сказав він.

Кличко зазначив, що майже половина звільнених - це технічні працівники, але відтік медичних кадрів також присутній, причини звільнення медиків різні, однією з вагомих причин є і пандемія коронавірусу для тих, хто належить до груп ризику.

Головною причиною великої кількості вакансій Кличко назвав відмову випускників ВНЗ, які навчалися за державним і місцевим замовленнями (лікарі та середній медичний персонал), йти працювати в комунальні лікарні, оскільки вимога відпрацювати у замовника не менше 3 років було скасовано у 2017 році.

Кличко звернувся до Кабінету Міністрів з проханням виправити цю ситуацію, а саме внести зміни в нормативно-правові акти та врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися на державні та місцеві кошти.

Як повідомляли Українські Новини, кількість госпіталізованих в Києві через коронавірус збільшилася на 56 осіб до 1 797, заповненість ліжок становить 67,5%.

Крім того, в Україні зменшується кількість госпіталізованих через коронавірус.

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