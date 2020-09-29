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  • Біля Байкового кладовища в Києві автомобіль влетів в намети з квітами й вінками.
29 вересня 2020, вівторок, 20:09 8
Події 2020-09-29T22:15:02+03:00
Українські Новини
Біля Байкового кладовища в Києві автомобіль влетів в намети з квітами й вінками.

Біля Байкового кладовища в Києві автомобіль влетів в намети з квітами й вінками.

Александр Савич
ДТП, Київ, постраждалі в ДТП, ДТП в Києві, Байкове кладовище

Слідом за інформацією про те, що в Києві в метрополітені під поїздом загинула людина, стало відомо, що сьогодні, 29 вересня, біля Байкового кладовища в столиці автомобіль влетів у намети з квітами та вінками, в результаті чого постраждали люди. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Так, повідомляється, що аварія трапилася вранці на перетині вулиць Грінченка і Байковій, де зіткнулися "ВАЗ" і "Нісан".

"Водій "ВАЗ" в шоковому стані. Втім він розповів, що рухався з Саперно-Слобідської по Грінченка, хотів повернути ліворуч до кладовища і начебто не помітив "Нісан". При цьому запевнив, що їхав з невеликою швидкістю 40-60 км/год.

Сталося фактично лобове бокове зіткнення. Удар був настільки потужний, що "ВАЗ" відкинуло на пішохідну зону, де він збив 18-річну дівчину, яка збиралася перейти дорогу, і в'їхав в намети з квітами й вінками", - повідомляє Магнолія-ТВ.

Аварія біля Байкового кладовища в Києві 29 вересня. Фото: Магнолія ТВАварія біля Байкового кладовища в Києві 29 вересня. Фото: Магнолія ТВ

Водію та пасажиру "Нісана" дивом вдалося вижити, хоча вони й зазнали травм.

"Продавці досі не можуть оговтатися. Коли машини летіли, люди ледве встигли відскочити та врятуватися. А одну з молодих продавчинь взагалі врятував випадковий небайдужий, каже "народилася в сорочці", - повідомляє Магнолія-ТВ.

На місце приїхали відразу 3 карети швидкої допомоги. Вони госпіталізували двох людей  з "Нісана", пасажирку "ВАЗ" та дівчину-пішохода.

Пасажирку "ВАЗ" довелося вирізати з авто, оскільки її затиснуло в салоні.

ДТП біля Байкового кладовища в Києві 29 вересня. Фото: Магнолія ТВДТП біля Байкового кладовища в Києві 29 вересня. Фото: Магнолія ТВ

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