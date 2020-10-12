Бойко та Скорик поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де сталася трагедія 2 травня

12 жовтня в Одесі з робочою поїздкою перебував співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко. Він зустрівся з родичами загиблих в трагедії 2 травня 2014 року та провів зустріч з однопартійцями.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми приходимо до Будинку профспілок, щоб віддати данину пам'яті людям, які загинули тут 2 травня 2014 року. Ми доб'ємося справедливого розслідування і змусимо притягнути до відповідальності тих, хто влаштував цю бійню. У таких трагедій немає терміну давності", - сказав Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що ні колишня, ні нинішня влада нічого не зробили, щоб суспільство дізналося, хто ж винен у загибелі людей в Будинку профспілок.

"6 років ми бачили лише імітацію розслідування. Мабуть, минула влада боялася вийти на самих себе. Нинішня теж не поспішає сказати людям правду. Ми доб'ємося, щоб правда восторжествувала. Щоб усі винні – і замовники, і виконавці – відповіли за скоєне за всією суворістю закону", - підкреслив Юрій Бойко.

Співголова партії зазначив, що для народного депутата й кандидата у мери Одеси від ОПЗЖ Миколи Скорика домогтися правди і справедливості і в розслідуванні трагедії 2 травня, і в питаннях вільного використання рідної мови, і тарифної політики – пріоритети його програми.

"Микола Скорик завжди був з одеситами, він завжди допомагав тим, хто цього потребував. У нього хороша програма і відмінна команда. Одеса – місто великих можливостей і величезного потенціалу, і я впевнений, що Миколі Скорику під силу вирішення будь-яких питань, він буде хорошим мером", - сказав співголова ОПЗЖ.

Микола Скорик своєю чергою підкреслив, що його головна мета – повернути Одесу одеситам. Зробити місто комфортним, таким що динамічно розвивається.

"Для мене велика честь і дуже велика відповідальність представляти команду ОПЗЖ на виборах у рідному місті. У нас величезна кількість проблем, які необхідно вирішити - це і медицина, і соцзахист, і гуманітарні питання, і питання тарифів - все те, що сьогодні хвилює одеситів. Але успіх будь-якої справи значною мірою залежить від команди. І у нас така команда є - у ній досвідчені, професійні та перевірені часом і справами люди, які, я впевнений, не підведуть одеситів. З такою сильною командою ми обов'язково доб'ємося рішення всіх поставлених завдань", - підкреслив Микола Скорик.

Юрій Бойко закликав команду опозиціонерів виправдати довіру виборців, а одеситів - 25 жовтня проголосувати за тих, у кого душа болить за рідне місто і на ділі може показати результат реальних змін на краще.

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