підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 жовтня 2020, понеділок, 16:29 12 Фото
Верховна Рада і партії 2020-10-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко та Скорик поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де сталася трагедія 2 травня

Бойко та Скорик поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де сталася трагедія 2 травня

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Одеська трагедія 2 травня 2014 року, Микола Скорик, ОПЗЖ, Будинок профспілок в Одесі
Юрій Бойко та Микола Скорик біля Будинку профспілок в Одесі. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко та Микола Скорик біля Будинку профспілок в Одесі. Фото: zagittya.com.ua

12 жовтня в Одесі з робочою поїздкою перебував співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко. Він зустрівся з родичами загиблих в трагедії 2 травня 2014 року та провів зустріч з однопартійцями.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми приходимо до Будинку профспілок, щоб віддати данину пам'яті людям, які загинули тут 2 травня 2014 року. Ми доб'ємося справедливого розслідування і змусимо притягнути до відповідальності тих, хто влаштував цю бійню. У таких трагедій немає терміну давності", - сказав Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що ні колишня, ні нинішня влада нічого не зробили, щоб суспільство дізналося, хто ж винен у загибелі людей в Будинку профспілок.

"6 років ми бачили лише імітацію розслідування. Мабуть, минула влада боялася вийти на самих себе. Нинішня теж не поспішає сказати людям правду. Ми доб'ємося, щоб правда восторжествувала. Щоб усі винні – і замовники, і виконавці – відповіли за скоєне за всією суворістю закону", - підкреслив Юрій Бойко.

Співголова партії зазначив, що для народного депутата й кандидата у мери Одеси від ОПЗЖ Миколи Скорика домогтися правди і справедливості і в розслідуванні трагедії 2 травня, і в питаннях вільного використання рідної мови, і тарифної політики – пріоритети його програми.

"Микола Скорик завжди був з одеситами, він завжди допомагав тим, хто цього потребував. У нього хороша програма і відмінна команда. Одеса – місто великих можливостей і величезного потенціалу, і я впевнений, що Миколі Скорику під силу вирішення будь-яких питань, він буде хорошим мером", - сказав співголова ОПЗЖ.

Микола Скорик своєю чергою підкреслив, що його головна мета – повернути Одесу одеситам. Зробити місто комфортним, таким що динамічно розвивається.

"Для мене велика честь і дуже велика відповідальність представляти команду ОПЗЖ на виборах у рідному місті. У нас величезна кількість проблем, які необхідно вирішити - це і медицина, і соцзахист, і гуманітарні питання, і питання тарифів - все те, що сьогодні хвилює одеситів. Але успіх будь-якої справи значною мірою залежить від команди. І у нас така команда є - у ній досвідчені, професійні та перевірені часом і справами люди, які, я впевнений, не підведуть одеситів. З такою сильною командою ми обов'язково доб'ємося рішення всіх поставлених завдань", - підкреслив Микола Скорик.

Юрій Бойко закликав команду опозиціонерів виправдати довіру виборців, а одеситів - 25 жовтня проголосувати за тих, у кого душа болить за рідне місто і на ділі може показати результат реальних змін на краще.

Більше новин про: Юрій Бойко Одеська трагедія 2 травня 2014 року Микола Скорик ОПЗЖ Будинок профспілок в Одесі

Фонд Бойко передав допомогу мешканцям луганських с...
Бойко поклав квіти в пам'ять про загиблих в Одесі ...
Скорик піде в мери Одеси
На виборах до Дніпропетровської облради лідирує ОП...
Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Суд заарештував майно ексміністра екології Злочевського в Україні 18:48
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
У Києві підлітки влаштували в трамваї погром. Фото:
Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая 18:28
У київському Палаці спорту, де можуть розташувати госпіталь для хворих на Covid-19, проходить ярмарок 18:15
Києво-Могилянська академія в основному перейшла на "дистанційку" з початку вересня 18:13
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok