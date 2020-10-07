Фонд Бойко передал помощь жителям луганских сел, пострадавшим от пожаров

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и Фонда Юрия Бойко передали жителям населенных пунктов в Луганской области, пострадавшим от масштабных пожаров, медикаменты и теплые одеяла.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

1 октября в Луганской области снова начались масштабные пожары - огонь охватил более 20 тыс. га, погибли люди. Около 1 тыс. человек остались без крова над головой.

В зоне бедствия находятся 32 населенных пункта, наиболее пострадали села Муратово и Капитаново, пгт. Вороново и Сиротино – там пожар уничтожил до 80% жилых домов.

Люди вынуждены жить в уцелевших хозяйственных постройках. Так что помощь пришлась как нельзя кстати.

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что власть должна увеличить выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине. "Предлагаемая правительством компенсация за утерянное жилье в размере 200-300 тыс. гривен даже близко не соответствует суммам, которые нужны в реальности. Люди выскакивали из горящих домов в чем были. А новый дом за эти деньги не купишь и не восстановишь. Впереди зима. Поэтому мы настаиваем, что помощь должна быть увеличена", – сказал Бойко.

Он отметил, что волонтеры и активисты ОПЗЖ продолжат оказывать людям помощь, как и в июле этого года.

Тогда ОПЗЖ оперативно создала штаб для помощи пострадавшим. Его возглавил народный депутат Сергей Дунаев. К работе штаба сразу присоединились руководители крупных предприятий области, все, кто хотел и готов был помочь людям. В наиболее пострадавшем тогда от огня селе Смоляниново расчистили улицы, вывезли мусор, помогли со стройматериалами. Большую помощь оказал и благотворительный фонд "Кришталеве джерело". Сегодня луганские оппозиционеры также понимают свою ответственность за пострадавших людей и стараются оперативно решать острые и проблемные вопросы.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости