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  • У Таджикистані переобрали президента, який незмінно править країною вже 28 років
12 жовтня 2020, понеділок, 11:45 8
Азія 2020-10-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Таджикистані переобрали президента, який незмінно править країною вже 28 років

У Таджикистані переобрали президента, який незмінно править країною вже 28 років

Петро Стуженко
Рахмон, ЦВК, Таджикістан, Рахмонов
Президент Таджикистану Эмомалі Рахмон. Фото: kmir.tj
Президент Таджикистану Эмомалі Рахмон. Фото: kmir.tj

У Республіці Таджикистан пройшли вибори президента держави. Про це повідомляє портал Центральної комісії з виборів і референдумів країни. Як наголошується в заяві місцевої ЦВК, вибори визнані такими, що відбулися. А за підрахунками бюлетенів, переміг діючий глава держави 68-річний Емомалі Рахмон, який представляє правлячу в цій азіатській державі, що вийшла з колишнього СРСР, Народно-демократичну партію.

Явка на виборах, за даними ЦВК, склала 85,3%. При цьому Рахмон набрав 90,9% голосів. Для нього це були п'яті вибори: він очолює країну з 1992 року.

Глава Центрвиборчкому повідомив, що за Емомалі Рахмона проголосували 3 млн 837 тис громадян Таджикистану. Рустам Латіфзода отримав 127 тис., Рустам Рахматзода - 90,5 тис., Абдухалім Гаффорзода - близько 63 тис. І Міродж Абдуллоев - понад 49 тис голосів.

З 27 листопада 1992 року по 16 листопада 1994 року Рахмон, який за часів Радянського Союзу мав прізвище Рахмонов, був головою Верховної Ради Республіки Таджикистан, тобто фактично був главою держави, так як посада президента республіки Таджикистан в той період була скасована. З 18 березня 1998 року одночасно Рахмон є лідером чільної в парламенті Таджикистану лівоцентристської Народно-демократичної партії Таджикистану. У лютому 2016 року Конституційний суд Таджикистану визнав законними поправки до Конституції країни, що дають Емомалі Рахмону право брати участь у виборах необмежену кількість разів.

30 вересня 1999 року терміном на один рік був обраний заступником голови Генеральної Асамблеї ООН.

З 25 грудня 2015 року Емомалі Рахмон носить довічний титул "Пешвóі міллáт", що означає "Лідер нації", повністю - "Засновник світу і національної єдності - Лідер нації".

У поточному році в Таджикистані створили 3375 виборчих дільниць, а за межами країни - 39, в тому числі і в Україні. За виборами спостерігали 145 міжнародних спостерігачів з п'яти країн, шести міжнародних організацій і восьми посольств, акредитованих в Душанбе.

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