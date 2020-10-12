Інтерпол зняв з міжнародного розшуку суддю Миколу Чауса

З міжнародного розшуку Інтерполом було знято суддю Миколу Чаусу , якого підозрюють в отриманні хабарів в Україні.

Про це повідомив Telegram-канал "Зливи і груші".

"Тепер його червона картка відсутня в базі Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, джерело повідомило, що колишній український суддя живе зараз в Молдові.

Скріншот з сайту "Інтерполу"

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса в Молдові. Затримання проводили співробітники Генпрокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури, що ініціювало Національне антикорупційне бюро.

Крім того, голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляє, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, прийшовши в поліцію.

Також у міжнародний розшук Інтерпол оголосив суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса з 11 листопада 2016 року.

Тим часом користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на викриття у хабарі сумою 150 тис. доларів суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, який він зберігав у скляній банці.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини