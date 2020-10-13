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13 жовтня 2020, вівторок, 05:50 8
Суспільство 2020-10-13T07:30:02+03:00
Українські Новини
Перевірятимуть навіть після скасування виплат. Субсідіантов чекають суворі перевірки

Перевірятимуть навіть після скасування виплат. Субсідіантов чекають суворі перевірки

Анна Рудык
Опалювальний сезон, Субсидія, Житлові субсидії
Субсидія
Субсидія

Українців, які хочуть отримувати субсидії, які водночас хочуть урізати, очікують три етапи перевірки. Про це пише Обозреватель.

Так, повідомляється, що після того, як перестануть платити субсидію, останній з етапів перевірки триватиме протягом трьох років. 

Юрист Олександр Плахотник пояснює: практика триетапної перевірки існує в більшості розвинених країн. Україна, фактично, виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Отже, є три етапи перевірки:

  • перед призначенням виплати;
  • під час отримання виплати;
  • протягом трьох років після скасування виплати.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення", - розповідають в Мінсоцполітики.

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту вимагатиме повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть в суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави і зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід в тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант - чесно заповнити декларацію.

Як повідомляли Українські Новини, в  Мінсоцполітики розповіли,  як отримати субсидію.

Раніше Кабмін  заборонив позбавляти українців субсидій  під час карантину.

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