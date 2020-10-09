Що таке Пінотаж, де послухати джаз і попити вина: як провести вихідні в Києві

Робочий тиждень завершився, вихідні очікуються хоч і злегка дощовими, але теплими, і зараз саме час подумати, який стиль дозвілля обрати на вихідні. Українські Новини склали карту винних заходів, а читачам залишилось лиш обрати той, що найбільш відповідає настрою.

З нагоди Міжнародного дня Пінотажу, який цього року випадає 10 жовтня, прочитайте, чому це вино стало національною гордістю ПАР. Коротка довідка може стати в нагоді у суботу під час зустрічі з друзями, романтичної вечері чи просто вдало спланованого вечора

А почалось усе в 1925 році, коли професор Авраам Перольд схрестив Pinot Noir і Cinsault і створив Pinotage. Його унікальність у тому, що цей сорт проявляє свої найкращі якості тільки на батьківщині. З нього можна зробити вина різних стилів – від молодого яскравого гастрономічного до зарядженого на витримку.

Pinotage розкривається ароматами чорної сливи, вишні, ожини, інжиру. Йому властиві копчені і «медичні» нотки.

Оскільки Pinotage дуже гастрономічне вино, під нього можна обирати різноманітну їжу. Молоде невитримане вино добре доповнить страви японської кухні, рататуй і навіть насичений квасолевий суп.

Повнотілий Pinotage найкраще підійде до дичини, ребер з соусом барбекю, стейків, пряної індійської кухні.

Проте не Пінотажем єдиним. На вихідних у столиці буде з чого вибирати.

Субота

Джаз та вино у Bromarket

Цієї суботи в енотеці на Бесарабці щедро пригощатимуть вином Naked Red від австрійців Heinrich. Для довідки Naked Red – це місцевий бленд сорту Zweigelt і Blaufränkisch. Вино соковите, пряне і фруктово-ягідне водночас, зі свіжим посмаком. Смакувати його рекомендують з хумусами та піцою Маргарита. Супроводжуватиме винний вечір у "Барвінку" джаз від New Brain Trio.

Де: Енотека "Барвінок", вул. Велика Васильківська, 1-3

Коли: 10.09, 20:00

Вартість: вхід вільний, вино - 95 грн/100 г

Живопис за келихом вина

Провести кілька годин у творчій атмосфері з вином можна буде на майстер-класі з живопису. Гості створять картину під керівництвом професійного художника всього за 3 години. Вибрати репродукцію для копіювання можна із запропонованих варіантів на місці або принести свій варіант.

Де: Бурса Живопису, Терещенківська, 13, офіс 45

Коли: 10.09. 16:00

Вартість: 600 грн, включає всі матеріали для творчості (в тому числі і полотно), а також вино для натхнення.

11 жовтня, неділя

Ранок, розмови&вино: гастрономічна культура України та Франції

Ранок неділі може бути яким заманеться, сонним, лінивим, спортивним, або навіть літературно-гастрономічним. Якщо вибір за останнім – варто відвідати сніданок з вином та розмовами. Розмова буде присвячена українській та французькій гастрономії, між якими, як виявляється, набагато більше спільного, ніж може здатися на перший погляд.

Зокрема, спікери розкажуть про французький вплив на українську кухню ще починаючи з часів козацьких старшин, французькі заклади початку 20 століття в Києві, про те, як створюються гіди Michelin і чи варто до них дослуховуватися та ще багато іншого.

Доповнюватиме пізнавальний ранок келих вина або філіжанка кави, устриця з помідоровим розсолом, тартар із яловичини або салат із копченою куркою (на вибір).

Де: Остання Барикада, Майдан Незалежності, 1

Коли: 11.10. 11:00

Вартість: 199 грн

Дегустація вин Тоскани

Поринути в атмосферу сонячної Італії і познайомитися з одним із найвідоміших винних регіонів Європи Тосканою буде нагода у неділю. Якість топових тосканських вин контролюється безліччю правил, прописаних у вимогах класифікацій DOC і DOCG.

Ключовим фактором успіху Тоскани є її клімат. Тут великий розкид добових температур дозволяє винограду зберігати баланс кислотності, ароматики та вмісту цукру.

Відчути регіон на смак допоможе ведучий-сомельє Good Wine Павло Мнухін. У меню чотири вина і закуски від шеф-кухара.

Pepolli Chianti Classico 2018, Marchesi Antinori

ColleMassari Riserva, ColleMassari

Inarno 2018, Petrolo

Il Leo Chianti Superiore, Ruffino

Де: Papa Di Pasta, Саперне поле, 5

Коли: 11.09, 17:00

Вартість: 700 грн

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