У Києві скандальне будівництво ТРЦ прямо на кінцевій станції швидкісного трамвая паралізувало велику транспортну розв'язку

Будівництво прямо на кільцевому розвороті швидкісного трамвая торгово-розважального центру (ТРЦ) "Апрель-2", яке неодноразово потрапляло в скандали через захоплення декількох смуг автомобільних доріг загального користування та пішохідних зон, практично паралізувало рух на великій автомобільній розв'язці між проспектом Леся Курбаса та Кільцевою дорогою в Києві.

Якщо раніше, протягом майже року, в годину пік утворювалася автомобільна пробка до вулиці Гната Юри, то з погіршенням погодних умов 8 жовтня багатокілометрова пробка на підходах до розв'язки утворилася вже на самій Кільцевій автодорозі. Автомобілісти усіма правдами й неправдами шукають об'їзні шляхи, утворюючи нові пробки на вузьких вулицях району Борщагівка.

Причина утворення пробок виявилася банальною. Будівництвом торговельно-розважального центру ще рік тому були "зайняті" 2 з 3 смуг руху на розворот з проспекту Курбаса та в бік Кільцевої автодороги.

Що відразу ж ускладнило рух з центру Києва в бік Кільцевої автодороги та прилеглих населених пунктів. Крім того, призупинення функціонування в зв'язку з будівництвом ще в 2018 році руху маршруту швидкісного трамвая №3 (який "Київпастранс" обіцяв відновити в 1-му кварталі 2019 роки) збільшило кількість пасажирського автотранспорту, що покликаний "компенсувати" відсутність трамваїв на цьому транспортному вузлі.

А скорочення з 3 до 2 смуг (на перехресті з вулицею Зодчих - до 1 смуги) руху з боку Кільцевої дороги в центр створило постійні пробки на "пелюстках" розв'язки з боку Кільцевої автодороги.

Використовуючи дані сервісу Google можна легко помітити, що автомобільні пробки тут утворюються вже не лише в пікові години, а навіть в середині звичайного робочого дня.

Движение транспорта по состоянию на 15:30 в пятницу, 9 октября

Після останнього скандалу з самозахопленням будівельниками прямо під бетонні конструкції смуги автодороги загального користування, частина конструкцій була демонтована забудовником, який стверджував, що "це вийшло випадково". Зараз будівля "нависає" над автодорогою починаючи з 2-го поверху. Тепер же користувачі соціальних мереж стверджують, що будівництво на скандальному об'єкті повністю припинено.

При цьому, судячи по побудованим конструкціям, комплекс не передбачає великого автопаркінгу або автомобільної стоянки, що, по-суті, змусить відвідувачів паркуватися прямо на проїжджій частині. Як це насправді позначиться на русі проспектом Курбаса та самій Кільцевій автодорозі, можна лише прогнозувати.

Как заявляв раніше депутат Київської міської ради Олександр Пабат, він має сумніви в законності будівництва даного ТРЦ.

"Я маю багато запитань щодо законності будівництва ТРК April City, який розташовується на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №3 "Кільцева дорога". З жовтня 2018 року мешканці Борщагівки страждають від транспортних незручностей, а мешканці прилеглих будинків побоюються, що під час будівництва цієї новобудови їх будинки в прямому сенсі слова розваляться, оскільки й так вже мають тріщини та знаходяться фактично в аварійному стані", - написав Пабат.

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