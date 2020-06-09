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09 июня 2020, вторник, 19:55 286
Недвижимость 2020-06-09T20:04:01+03:00
Українські Новини
Застройщик пояснил киевским властям, что "случайно" застроил часть дороги и конечную трамвая

Застройщик пояснил киевским властям, что "случайно" застроил часть дороги и конечную трамвая

Ирина Дорофейчук
скоростной трамвай, Андрей Павловский, Борщаговка, ТРК April City, Киевпроект девелопмент
Конечная остановка скоростного трамвая №3
Конечная остановка скоростного трамвая №3 "Кольцевая дорога". Фото из открытых источников

Журналист Андрей Павловский сообщил, что в Святошинском районе г. Киева строительная компания ООО "Киевпроект девелопмент", ведущая строительство нового торгово-развлекательного комплекса April City на конечной остановке маршрута скоростного трамвая №3 "Старовокзальная - Кольцевая дорога", застроила часть автомобильной дороги и саму остановку травмая. Согласно проекту, трамвайный путь и платформа для высадки и посадки пассажиров находится внутри здания ТРЦ.

Об этом журналист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня сделали ревизию ТРЦ, который вылез на проезжую часть. Удивительно другое, что над одной остановкой трамвая возвели гиганта, который просто остановит все автомобильные потоки. Тут уже из двух полос для разворота оставили одну. И самое удивительное, что местные чиновники говорят - все законно.

Надеюсь следующий мэр Киева изучит этот вопрос и чиновники, которые дали на это разрешение понесут наказание. А Кличко должен лично туда съездить и посмотреть на что пошли его годы на посту главы столицы", - написал Павловский.

Уточним, на данной конечной остановке разворачивается маршрут скоростного трамвая №3. Строительство ТРЦ на Борщаговке в Киеве продолжается прямо над станцией "Кольцевая дорога".

Активное строительство, ведущееся на проспекте Леся Курбаса, планируют закончить в 4-м квартале 2020 года. Из-за  строительных работ не работает часть трамвайной линии, которая была основной транспортной артерией массива, не ходит скоростной трамвай №3, что доставляет массу неприятностей местным жителям.

Жители близлежащих многоквартирных домов опасаются, что во время строительства этой новостройки их дома просто развалятся, поскольку и так уже имеют трещины и находятся фактически в аварийном состоянии. По словам жителей, сама конструкция ТРК не вызывает доверия, поскольку трамвай, который будет проходить под ТРК, может сойти с рельсов, сломаться, вспыхнуть, что является потенциально опасным для большого количества людей.

Как заявлял ранее депутат Киевского городского совета Александр Пабат, он сомневается в законности строительства данного ТРЦ.

"У меня возникает много вопросов относительно законности строительства ТРК April City, который располагается на конечной остановке скоростного трамвая №3 "Кольцевая дорога". С октября 2018 года жители Борщаговки страдают от транспортных неудобств, а жители близлежащих домов опасаются, что во время строительства этой новостройки их дома в прямом смысле слова развалятся, поскольку и так уже имеют трещины и находятся фактически в аварийном состоянии", – сказал Пабат.

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