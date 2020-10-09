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09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:43 10
Вибори 2020-10-09T16:30:03+03:00
Українські Новини
Попов пообіцяв відновити допомогу ветеранам з бюджету Києва коли стане мером

Попов пообіцяв відновити допомогу ветеранам з бюджету Києва коли стане мером

Петро Стуженко
Мер Києва, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020, Муніципальна допомога ветеранам
Олександр Попов на зустрічі з ветеранами. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов на зустрічі з ветеранами. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов після зустрічі з ветеранськими організаціями столиці заявив, що ветеранам необхідна особлива увага з боку держави та міської влади.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У останні 7 років влада не приділяє ветеранам належної уваги. Якщо в 2013 році середня пенсія у країні становила 182 долари, то сьогодні – трохи більше 100. При цьому тарифи зросли в 10 й більше разів. Наше головне завдання після виборів стосується всіх киян, але ветеранів – в першу чергу: ми повинні підняти їх доходи та зменшити їх витрати. Тоді влада виправдає вибір людей. На сьогоднішній день все робиться з точністю до навпаки", – сказав Попов.

Кандидат у мери Києва від ОПЗЖ переконаний, що ветеранам необхідна особлива увага з боку держави та міської влади.

"Так було у період мого керівництва Київською міськадміністрацією з 2010 по 2013 рік, коли ми допомагали ветеранам з місцевого бюджету, допомагали з лікуванням, з вирішенням житлових питань. Нинішня влада забула про ветеранів, і вони скаржаться нам на це", – розповів він.

"Ми беремо на себе зобов'язання повернути допомогу ветеранам на належний рівень. Ми не маємо права забувати, що це покоління, яке врятувало країну від нацизму, а після війни відновило Київ і підняло нашу економіку. Ми завжди будемо вдячним їм. Вони створили фундамент держави, який не змогли повністю зруйнувати за останні 7 років", – резюмував Олександр Попов.

Нагадаємо, Олександр Попов розробив "Карту киянина", яка давала пенсіонерам та іншим малозабезпеченим жителям міста знижки в аптеках, магазинах та транспорті.

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