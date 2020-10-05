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05 октября 2020, понедельник, 13:23 172
Выборы 2020-10-05T13:51:11+03:00
Українські Новини
Киевлянам должны возмещать ущерб за некачественные коммунальные услуги, – Попов

Киевлянам должны возмещать ущерб за некачественные коммунальные услуги, – Попов

Татьяна Зотова
Коммунальные услуги, Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов заявил, что новое руководство столицы должно установить стандарты предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города и жестко контролировать их соблюдение. По словам политика, высокие тарифы должны сопровождаться высоким качеством обслуживания.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Повысив тарифы на все жилищно-коммунальные услуги в несколько раз, городская власть не позаботилась о том, чтобы эти услуги предоставлялись качественно. Если отопление обходится в сумму, равную пенсии, оно должно поставляться исправно и в соответствии с погодой, и киевляне не должны зимой мерзнуть в своих квартирах. Если же такое происходит, компания-поставщик должна возместить ущерб пострадавшим", – сказал Попов.

"И так по всем направлениям. Если в кране нет горячей или холодной воды – киевляне терпят неудобство, хотя регулярно оплачивают услуги. Если нет электричества – жители квартир лишаются всей домашней техники, а в квартирах без газа даже не могут приготовить еды. Поэтому необходимо установить стандарты обслуживания и наказывать поставщиков штрафами, которые будут возмещать ущерб киевлянам", – добавил он.

По словам кандидата в мэры города от ОПЗЖ, стандарты должны быть установлены и для компаний, обслуживающих жилой фонд.

"Киевляне не должны думать о том, где найти сантехника для ремонта или замены крана, где найти электрика для ремонта проводки. Эту услугу должны предоставлять компании, заменившие жэки, причем на любую работу должна предоставляться гарантия", – объяснил он.

Александр Попов убежден: установление стандартов предоставления услуг и контроль за ними избавят жителей Киева от множества проблем.

"Киевляне заслужили того, чтобы жить комфортно за те деньги, которые они платят", – резюмировал кандидат в мэры города от ОПЗЖ.

Напомним, во время руководства Попова Киевская городская государственная администрация (КГГА) провела учет многоквартирных домов, чтобы провести капитальный ремонт всех жилых зданий, которые в этом нуждаются.

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