Мер Кличко звернувся до уряду аби попередити нестачу місць у комунальних лікарня для хворих на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні це понад 2,5 тис. ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок – вже понад 70%", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наразі збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Так, на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1 675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей. 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 574 хворих.

Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.

"Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади. Ці заклади, підкреслю, знаходяться в столиці. І не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу", - зазначив мер столиці.

Він наголосив, що влада на всіх рівнях повинна спільно протидіяти пандемії і захищати людей, а не перекладати відповідальність на когось.

"Немає наших-не наших лікарень! Є одне завдання – надавати допомогу всім хворим на COVID-19. Система охорони здоров'я повинна працювати злагоджено і відповідально! Також треба розуміти, що, окрім хворих на коронавірус, медзаклади столиці надають допомогу всім пацієнтам, які потребують стаціонарного лікування", - підкреслив Віталій Кличко.

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