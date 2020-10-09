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09 жовтня 2020, пʼятниця, 12:43 7
Суспільство 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Директор Biotec Group допускає причетність братів Євсеєнків до підпалу його заводу в Кодрі Київської області

Директор Biotec Group допускає причетність братів Євсеєнків до підпалу його заводу в Кодрі Київської області

Николай Савенко
Biotec Group, Володимир Шкляр, Матвій Євсеєнко
Володимир Шкляр, керівник компанії Biotec Group
Володимир Шкляр, керівник компанії Biotec Group

Директор компанії Biotec Group Володимир Шкляр допускає, що Іван і Матвій Євсеєнки причетні до підпалу у 2017 році його заводу в селищі Кодра Київської області.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

«Можливо, до цього причетні й вони, тому що спалили завод, але ніхто так нічого і не встановив. Пожежники нічого не робили і нам довелося звідти виїхати. Потім вони викупили цю будівлю», - сказав Шкляр.

За його словами, він відразу ж звернувся в правоохоронні органи, але результату розслідування немає.

«Так (звертався), але місцеві всі один одного "кришують". Ми писали заяви, але там ніхто нічого не робив», - зазначив бізнесмен.

Він додав, що в результаті пожежі зазнав втрат на 1 млн гривень.

«Досі не ясно, чи був це підпал чи ні. Результатів немає. Там згоріло майно не тільки наше, але інших. Однозначно не впевнений, що ця пожежа влаштований ними (братами Євсеєнками, - ред.), Конкретних доказів у мене немає. Однак, це цілком ймовірно. Хоча, можливо, просто це збіг обставин і вони скористалися цим», - додав підприємець.

Також він розповів про свої стосунки з Євсеєнками.

«Наскільки я знаю, то один з них вбив людину, сидів у в'язниці й звідти керував бізнесом. Вони деревообробкою займаються. Крадуть ліс і продають його. У мене тільки загальна інформація про них», - повідомив Шкляр.

Він підкреслив, що після пожежі свого заводу, перевіз бізнес з Кодри в інше місце.

«Бізнес перевіз. Тому що, знаєте, там — як болото. У цій місцевості всі хочуть від тебе щось "відкусити", якісь підступи організовують, які підкилимні ігри, якісь змови, брудом обливають і вважають чужаком», - заявив підприємець.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня 2017 року Святошинський районний суд в Києві 3 липня оголосив обвинувальний вирок депутату Макарівської райради Київської області Матвію Євсеєнку за фактом скоєння ДТП зі смертельними наслідками, яке сталося 29 липня 2016 року у Кільцевій дорозі.

 

 

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