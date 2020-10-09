Директор Biotec Group Владимир Шкляр: Мой завод в Кодре сожгли, но никто так ничего и не установил... Возможно, к этому причастны местные

Директор Biotec Group Владимир Шкляр: Мой завод в Кодре сожгли, но никто так ничего и не установил... Возможно

Три года назад руководитель компании Biotec Group Владимир Шкляр еще не знал, какая судьба ждет его предприятие в Кодре и какую роль в этом сыграют депутаты Макаровского райсовета. Бизнесмен пришел в Кодру с инвестициями - развивать бизнес. Он платил налоги и давал рабочие места местным жителям. Вместо этого, ему сожгли завод. Уничтоженное огнем здание вместе с землей взяло в руки окружение местных депутатов, которое продолжает хозяйничать у себя в районе. Правоохранители начали расследование сразу после пожара, однако никакого прогресса пока нет.

О причинах пожара завода Biotec Group в Кодре, кто за этим может стоять и какая роль в этом братьев Евсеенко в интервью "Украинским Новинам" рассказал руководитель компании Владимир Шкляр. Бизнесмен поделился, как его выжили из поселка, почему это преступление упорно не расследуют правоохранители и что для Кодры значат Матвей и Иван Евсеенки.

У вас в поселке Кодра был завод, но в 2017 году он сгорел. Имеют ли к пожару отношение депутат Макаровского райсовета Матвей Евсеенко, его брат Иван и их партнер Андрей Евтушенко. Какие у вас с ними отношения?

Не знаю. Там был некий Шиманович (экс-начальник отдела экологии в Макаровском районе, - ред..). Возможно, к этому причастны и они, потому что сожгли завод, но никто так ничего и не установил. Пожарные ничего не делали и нам пришлось оттуда уехать. Затем они выкупили это здание у господина Древаля (бизнесмена) и все.

Они – это кто? О ком вы говорите?

Я так понимаю, что Шиманович, который (ведет деловые отношения, - ред.) вместе с Евсеенками.

Обращались ли вы в правоохранительные органы?

Да, но местные все друг друга "крышуют". Мы писали заявления, но там никто ничего не делал.

Какой ущерб вы понесли в результате пожара?

Мы оценивали сумму, составили акт с пожарными службами. Но никто не возмещал.

О какой сумме идет речь?

Около 1 млн гривен.

Как вы считаете, что стало причиной пожара? Был ли это поджог?

До сих пор не ясно, был ли это поджог или нет. Результатов нет. Там сгорело имущество не только наше, но и этого Шимановича. Однозначно не уверен, что этот пожар устроен ними (братьями Евсеенко, - ред.), конкретных доказательств у меня нет. Однако, это вполне вероятно. Хотя, возможно, просто это стечение обстоятельств и они воспользовались этим.

Какие у вас сложились отношения с братьями Евсеенко, их окружением?

Насколько я знаю, то один из них убил человека, сидел в тюрьме и оттуда руководил бизнесом. Они деревообработкой занимаются. Воруют лес и продают его. У меня только общая информация о них.

Почему правоохранители не реагируют?

Не знаю. Говорят, что там все местные - кум, брат, сват и так далее. Кто-то кому-то "заносит" (взятку, - ред.). Скорее всего, так это происходит.

Препятствовали ли они Вам вести бизнес?

Ну, они конкретно - нет, особо не мешали. Я бы не сказал, что кто-то мешал. Скорее никто особо не способствовал. Знаю, что любили по району распускать гадкие слухи о предпринимателях.

Почему после пожара на заводе вы решили перевести бизнес в другое место?

Да, бизнес перевез. Потому что, знаете, там - как болото. В этой местности все хотят от тебя что-то "откусить", какие-то козни организуют, какие подковерные игры, какие-то заговоры, грязью обливают и считают чужаком. Один предприниматель из Киева хотел выкупить недостроенный с советских времен садик в Кодре. Готов был заплатить большие средства в бюджет за здание, в этом здании сделать производство по розливу сладких напитков. Более того, предложил бесплатно обеспечить жителей артезианской водой от производства и предоставить много рабочих мест. Но община сказала, что им чужаки не нужны и садик они восстановят сами. Прошло уже много лет, садик уже не подлежит восстановлению ... Вот вам и яркий пример. Поэтому, это не бизнес-среда.

Не рассматриваете ли вариант с возвращением бизнеса в поселок?

Нет, ни в коем случае. У меня нет никакого желания тратить свое здоровье и средства на обогащение местных "царьков" и удовлетворения их личных потребностей.

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