Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури

Міністерство культури й інформаційної політики вирішило внести столичну пам'ятку архітектури модернізму, що знаходиться на Либідській площі будівлю Інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти та науки (більш відоме як "Летюча тарілка") до реєстру пам'яток архітектури та монументального мистецтва.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нарешті експертною радою Мінкультури ми вносимо "тарілочку" до переліку реєстру пам'ятників архітектури та монументального мистецтва", - повідомив Ткаченко.

За словами міністра, тепер Київська міська державна адміністрація повинна внести будівлю в список виявлених об'єктів культурної спадщини для завершення процесу внесення його до держреєстру пам'яток місцевого значення.

Внесення будівлі в реєстр дозволить зберегти його архітектуру при реконструкції.

Ткаченко зазначив, що будівля після реставрації може стати зі тимчасовим концертним залом з урахуванням його акустичних особливостей.

Будівля "Летюча тарілка" побудовано в 1971 році за проєктом архітекторів другої хвилі радянського модернізму Флоріана Юр'єва і Льва Новікова.

В спорудженні знаходиться Інститут науково-технічної експертизи та інформації та Державна науково-технічна бібліотека.

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