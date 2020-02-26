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26 лютого 2020, середа, 10:32 8
Суспільство 2020-02-26T11:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві встановлять меморіальні дошки видатним українським вченим

У Києві встановлять меморіальні дошки видатним українським вченим

Елизавета Кесельман
КМДА, Київ, Встановлення меморіалу, Пам'ятник
КМДА. Фото: прес-служба КМДА
КМДА. Фото: прес-служба КМДА

Після того, як з зовнішньої сторони будинків Києва зникли старовинні статуї, влада вирішила за позабюджетні кошти встановити меморіальні дошки на честь видатних українських вчених. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що відповідальність за утримання та збереження цих пам'яток нестимуть установи, на фасаді яких вони будуть встановлені.

Зокрема, з'являться меморіальні дошки:

  • на фасаді будівлі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого на вул. Ярославів Вал, 40 — в честь вченого, організатора театральної справи, академіка, професора, доктора наук, заслуженого діяча науки України Ігоря Безгіна;
  • на фасаді будівлі Інституту фізики напівпровідників ім. В. О. Лашкарьова Національної академії наук України на вул. Науки, 45 – в честь українського фізика в області оптики, спектроскопії і фізики твердого тіла, талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Михайла Лисиці;
  • на фасаді будівлі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України на вул. Васильківській, 37 – в честь професора, вченого у галузі аграрних наук Миколи Тюленєва.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Одесі вкрали пам'ятник коту-геймеру.

Також у травні 2019 року в Києві встановили пам'ятник однієї гривні.

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