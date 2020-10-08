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  • Від початку року зафіксовано 56 інцидентів фізичної агресії до журналістів, - НСЖУ
08 жовтня 2020, четвер, 11:11 8
ЗМІ 2020-10-08T11:30:02+03:00
Українські Новини
Від початку року зафіксовано 56 інцидентів фізичної агресії до журналістів, - НСЖУ

Від початку року зафіксовано 56 інцидентів фізичної агресії до журналістів, - НСЖУ

Павло Твердохліб
Пресса, НСЖУ, ЗМІ, Журналісти, Напад, Агресія
Напад на журналістів. Фото: nsju.org.
Напад на журналістів. Фото: nsju.org.

Сім інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією та грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України у вересні. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 56 таких інцидентів. Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, інформує портал nsju.org. Більшість нападів на журналістів у вересні можна пов’язати із політичною активізацією у регіонах, спричиненою кампанією з місцевих виборів.

У Національній спілці журналістів України зазначають, що фізична агресія щодо журналістів проявляється і у столиці, і у райцентрах і є свідченням небезпечності професії.

Грубі погрози ножем чи зброєю, напади, штовханина, ворожнеча - це все про реалії роботи українських журналістів, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Наші колеги - жертви нападів - не миряться з агресією, активно звертаються із заявами до поліції. Але безпечнішою професія стане лише тоді, коли нападники отримуватимуть вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" - це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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