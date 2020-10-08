З'явилися свідчення участі найманців з Сирії та "Робітничої партії Курдистану" в Карабасі, - ЗМІ

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін 6 жовтня заявив про участь представників терористичних організацій у нинішньому витку карабаського конфлікту.

З поінформованих джерел стало відомо, що в зону конфлікту, на боці вірменських збройних сил, що беруть участь у бойових діях в Карабасі беруть участь найманці з воюючих на Близькому Сході міжнародних терористичних організацій, зокрема, "Джабхат ан-Нусра", "Фіркат Хамза", "Султан Мурад", а також екстремістських курдських угруповань, інформує портал unian.ua.

Аналітики зазначають, що мова йде про сотні й вже навіть тисячі радикалів, які розраховують заробити на новій карабаській війні.

Як зазначають європейські видання, Вірменія цілком може використовувати іноземних найманців, в тому числі, завербованих на території Іраку і Сирії бійців курдських терористичних угруповань у війні в Карабасі

Напередодні Служба безпеки Азербайджану також опублікувала докази використання Вірменією найманців з Іраку і Сирії в карабаському конфлікті. Азербайджанська сторона здійснила радіоперехоплення переговорів терористів, які причетні до ПКК та беруть участь у бойових діях на території Азербайджану.

Фрагмент радіоперехоплення:

- Привіт, як ситуація? Наші що роблять?

- Не зрозуміло, чекаємо.

- Сьогодні з Сулейманії (місто на сході Іраку),, у Варденіс (місто у Вірменії) знову є прибулі з наших.

- Даремно приїхали. Ситуація погана. Багато втрат. Шкодую, що приїхав.

Другий уривок являє собою невеликий монолог-звернення:

- Привіт, Хиссо. Це Варто. Неможливо вийти на зв'язок з вами. Поранених багато? По нашому боці теж сильно б'ють. У тутешніх багато втрат. Будь обережний. Їхні дрони як ті, б'ють точно. Ти себе бережи. Подивимося, що буде ... Пока!

До початку військових дій в Карабасі Азербайджанський опозиційний новинний портал haqqin.az писав, що достовірні джерела, близькі до уряду Іраку, підтверджують, що за посередництва посла Вірменії в Іраку Грачьі Поладяна влітку 2020 року єреванська влада вийшла на лідерів курдських організацій Іраку та уклала з ними угоду про розміщення в Нагірному Карабасі бойовиків терористичної організації ПКК ("Робітнича партія Курдистану").

Вірменська сторона своєю чергою заявила, що Азербайджан вербує найманців в Україні з числа українських організацій "Азов" і "Правий сектор", при цьому зазначивши, що "найманцям" нібито пропонується зарплата від 1500 до 2000 доларів США.

Нагадаємо, що Вірменія почала атаку на Азербайджан в неділю 27 вересня близько 05:00 за київським часом. Для придушення вогню армія Азербайджану почала контрнаступальну операцію.

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