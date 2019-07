Про це повідомляє TheGuardian.

Як повідомляє видання, ухил вулиці становить 37,5 градуса. Наголошується, що раніше самою крутою вважалася Болдуін-Стріт в Данідіне (Нова Зеландія) з ухилом до 35 градусів.

Початок самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com

Графіка The Guardian

Відзначати перемогу в Харлехе планують 20 липня.

Вулиця-переможець Fordd Pen Llech знаходиться в історичному центрі міста, вона піднімається від житлових будинків на вершину пагорба, де розташовані аптека і пошта. Активісти довели, що вулиця відповідає 10 критеріям, необхідним щоб вулиця потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, найважчим з яких став картографічний.

Фото: guinnessworldrecords.com

Організатори Книги рекордів вимагали, щоб вулиця була магістраллю з асфальтованим покриттям і будівлями, розташованими вздовж проїжджої частини. У заявці жителів Харлеха, втім, вказувалося, що вулиця Fordd Pen Llech існує вже понад 1000 років, а перші карти міста з'явилися тільки в 1842 році.

