Вулиця Ffordd Pen Llech в центрі міста Харлеха (Північний Уельс) потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найкрутіша в світі.\r\nПро це повідомляє TheGuardian.\r\nЯк повідомляє видання, ухил вулиці становить 37,5 градуса. Наголошується, що раніше самою крутою вважалася Болдуін-Стріт в Данідіне (Нова Зеландія) з ухилом до 35 градусів.\r\nПочаток самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com\r\nГрафіка The Guardian\r\nВідзначати перемогу в Харлехе планують 20 липня.\r\nВулиця-переможець Fordd Pen Llech знаходиться в історичному центрі міста, вона піднімається від житлових будинків на вершину пагорба, де розташовані аптека і пошта. Активісти довели, що вулиця відповідає 10 критеріям, необхідним щоб вулиця потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, найважчим з яких став картографічний.\r\nФото: guinnessworldrecords.com\r\nОрганізатори Книги рекордів вимагали, щоб вулиця була магістраллю з асфальтованим покриттям і будівлями, розташованими вздовж проїжджої частини. У заявці жителів Харлеха, втім, вказувалося, що вулиця Fordd Pen Llech існує вже понад 1000 років, а перші карти міста з'явилися тільки в 1842 році.\r\n\r\nWelsh town claims record title for world's steepest street https:\/\/t.co\/stUFhUPLhP via @GWR; my hometown #proud! I feel a challenge coming on @MikeHopkins13 @stevedourass 🎉@SteveStaunton #fforddpenllech #harlech #worldssteepeststreet\r\n— Dawn Edwards (@dawnedward_s) 15 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини опублікували топ-20 найбільш дивовижних рекордів на честь Дня Книги рекордів Гіннеса