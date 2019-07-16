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16 липня 2019, вівторок, 19:47 13
Європа 2019-07-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Найкрутіша вулиця у світі потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

Фото дня: Найкрутіша вулиця у світі потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

Початок самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com
Початок самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com

Вулиця Ffordd Pen Llech в центрі міста Харлеха (Північний Уельс) потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найкрутіша в світі.

Про це повідомляє TheGuardian.

Як повідомляє видання, ухил вулиці становить 37,5 градуса. Наголошується, що раніше самою крутою вважалася Болдуін-Стріт в Данідіне (Нова Зеландія) з ухилом до 35 градусів.

Початок самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.comПочаток самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com

Графіка The GuardianГрафіка The Guardian

Відзначати перемогу в Харлехе планують 20 липня.

Вулиця-переможець Fordd Pen Llech знаходиться в історичному центрі міста, вона піднімається від житлових будинків на вершину пагорба, де розташовані аптека і пошта. Активісти довели, що вулиця відповідає 10 критеріям, необхідним щоб вулиця потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, найважчим з яких став картографічний.

Фото: guinnessworldrecords.comФото: guinnessworldrecords.com

Організатори Книги рекордів вимагали, щоб вулиця була магістраллю з асфальтованим покриттям і будівлями, розташованими вздовж проїжджої частини. У заявці жителів Харлеха, втім, вказувалося, що вулиця Fordd Pen Llech існує вже понад 1000 років, а перші карти міста з'явилися тільки в 1842 році.

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Початок самої крутий вулиці в світі Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com
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