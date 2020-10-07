Марина Порошенко відповіла словами Зеленського, чому її діти говорять російською

Дружина колишнього Президента України Марина Порошенко в інтерв'ю в програмі "Соромно" розповіла, чому її діти говорять російською мовою.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

На питання про те, чому Марина Порошенко, яка разом з чоловіком позиціонує себе, як "справжніх патріотів", не навчають своїх дітей української мови, вона відповіла: "Вони (діти) двомовні, як усі ми. Вони можуть говорити й легко переходять з однієї мови на іншу. Я не вбачаю, і вони не вбачають проблем, якою мовою спілкуватися. Я думаю, що це більше поваги до їх візаві, з яким вони спілкуються".

Раніше син Порошенка Михайло розповів, що розмовляє в повсякденному житті російською. За його словами, багато людей в його оточенні розмовляють російською, але додав, що любить українську мову "всім серцем".

Нагадаємо, в новорічній промові Президент України Володимир Зеленський закликав українців до єдності та поваги один до одного заради успішного майбутнього.

"...в нашому паспорті не зазначено: правильний або неправильний українець. Немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" або "бандерівець". Там написано "громадянин України", має права та обов'язки. Ми з вами дуже різні ... І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення ... Необхідно навчитися жити разом в повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми представляємо його однаково: це успішна та процвітаюча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де не важливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати", - сказав Зеленський.

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