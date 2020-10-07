підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 20:23 10 Відео
Суспільство 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Марина Порошенко відповіла словами Зеленського, чому її діти говорять російською

Марина Порошенко відповіла словами Зеленського, чому її діти говорять російською

Сергій Паламаренко
Марина Порошенко, російська мова, Двомовність
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua

Дружина колишнього Президента України Марина Порошенко в інтерв'ю в програмі "Соромно" розповіла, чому її діти говорять російською мовою.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

На питання про те, чому Марина Порошенко, яка разом з чоловіком позиціонує себе, як "справжніх патріотів", не навчають своїх дітей української мови, вона відповіла: "Вони (діти) двомовні, як усі ми. Вони можуть говорити й легко переходять з однієї мови на іншу. Я не вбачаю, і вони не вбачають проблем, якою мовою спілкуватися. Я думаю, що це більше поваги до їх візаві, з яким вони спілкуються".

 

Раніше син Порошенка Михайло розповів, що розмовляє в повсякденному житті російською. За його словами, багато людей в його оточенні розмовляють російською, але додав, що любить українську мову "всім серцем".

Нагадаємо, в новорічній промові Президент України Володимир Зеленський закликав українців до єдності та поваги один до одного заради успішного майбутнього.

"...в нашому паспорті не зазначено: правильний або неправильний українець. Немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" або "бандерівець". Там написано "громадянин України", має права та обов'язки. Ми з вами дуже різні ... І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення ... Необхідно навчитися жити разом в повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми представляємо його однаково: це успішна та процвітаюча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де не важливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати", - сказав Зеленський.

Більше новин про: Марина Порошенко російська мова Двомовність

Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Похолодання, пориви вітру та зливи. Прогноз погоди на 8 жовтня 21:00
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко відповіла словами Зеленського, чому її діти говорять російською 20:23 Відео
Зеленський зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон і домовився з Великобританією про підтримку ВМФ 20:20
В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску, - ЗМІ 20:12
ДБР перевірить Богуслаєва на причетність до загибелі українських курсантів-льотчиків 20:07
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok