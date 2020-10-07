ДБР перевірить Богуслаєва на причетність до загибелі українських курсантів-льотчиків

Державне бюро розслідувань звернулося з позовом до Печерського районного суду Києва про отримання доступу до оригіналів документів ДП ​​"Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", командування Повітряних Сил України та інших держструктур. Слідчі мають намір з'ясувати справжні причини і встановити винних у загибелі 24 військових і курсантів Харківського університету Повітряних Сил в результаті катастрофи АН-26 25 вересня, біля аеродрому Чугуєва. Про це повідомляє портал inform.zp.ua.

Вивчення документації "Мотор Січі" слідчими органами може пролити світло на справжні мотиви трагедії. Саме це підприємство було відповідально за планове технічне обслуговування двигунів літака, що розбився, і видачу висновків про їх справність Міністерству оборони України.

На думку експертів, в світлі майбутнього вивчення слідчими ГБР документації "Мотор-Січі" під підозру може потрапити колишній гендиректор В'ячеслав Богуслаєв. На включення його персони в список підозрюваних наполягає народний депутат України Олександр Дубинський. Народний депутат відправив відповідне звернення на адресу керівництва країни та силових відомств.

За його інформацією, "Мотор Січчю" до сих пір фактично керує В'ячеслав Богуслаєв, хоча формально він продав свою частку китайським інвесторам ще в 2017 році. Однак через протидію ряду органів держвлади китайські акціонери досі не мають можливості управляти підприємством. Дубинський зазначив, що фатальний двигун в 2003 році підлягав ремонту або заміні. Проте, фахівці "Мотор Січ" продовжили термін експлуатації тягової установки, про що видали відповідний висновок Міністерству оборони.

"Тридцять років без ремонту! Це і є причина катастрофи! - заявив Дубинський в своєму відеоблозі. - А тепер про те, чому "Мотор Січ" дала такий висновок, а Міністерство оборони прийняло цей висновок. Тому, що ми маємо ситуацію недбалості і абсолютно байдужого ставлення до того, що відбувається в армії. Чиновникам Міноборони плювати, що буде з солдатами. А "Мотор Січ" знаходиться в руках Богуслаєва - незмінного директора "Мотор Січ", який його далі "доїть", продавши ще в 2017 році контрольний пакет акцій цього заводу китайським інвесторам", - розповів народний депутат. Він зазначив також, що Богуслаєв взяв з китайських інвесторів майже мільярд доларів за акції компанії, а згодом, за допомогою СБУ та екс-президента Порошенко, заблокував перехід власності новим акціонерам", - заявив Дубинський і пояснив, що Богуслаєв досі незаконно використовує інженерів і печатку підприємства.

"Він розуміє, що, штампуючи будь-які звіти, технічні документи - він просто заробляє бабки. Тому, що ремонти, продовження термінів експлуатації, заміна двигунів, технічні висновки - це великі гроші", - резюмував народний депутат.

Як стало відомо, сьогодні, в середу, 7 жовтня 2020 року, віце-прем'єр-міністр, голова Державної комісії із з'ясування причин і обставин катастрофи Ан-26 в Харківській області Олег Уруський заявив, що у літака відмовив один з блоків системи управління двигуна.

"Встановлена ​​технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ВКМ"(вимірювач крутного моменту). Це відбулося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - заявив віце-прем'єр.

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