Замглавы комитета ВР требует от руководства страны расследовать причастность Богуслаева к крушению АН-26

Расследование на государственном уровне должно установить роль руководства "Мотор Сич" в главе с Вячеславом Богуслаевым, бессменным фактическим руководителем и экс-владельцем, к катастрофе самолета АН-26, в которой погибли украинские курсанты.

Ранее достоянием СМИ стали данные, что именно завод, ответственный за обслуживание и работоспособность двигателей разбившегося самолета, допустил эксплуатацию Министерством обороны Украины заведомо неисправной машины. Двигатели разбившегося АН-26 должны были пройти регламентный капитальный ремонт еще в 2000-м и 2003-м годах, но "Мотор Сич" допустила их эксплуатацию без надлежащего обслуживания до конца 2020-го и середины 2021-го года.

Письмо с требованием установить причастность руководства АО "Мотор Сич" к трагедии направил народный депутат Александр Дубинский, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в адрес президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а также Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Как отметил нардеп в своем обращении, полная безответственность действующего менеджмента АО "Мотор Сич" могла стать главной причиной авиакатастрофы, которая привела к гибели курсантов. Как обращает внимание депутат, "Мотор Сич" до сих пор фактически руководит Вячеслав Богуслаев, хотя формально он продал свою долю китайским инвесторам еще в 2017 г. Однако из-за противодействия ряда органов госвласти китайские акционеры до сих не имеют возможности управлять предприятием.

"Всё это время действующий менеджмент предприятия, который чувствует себя очень своевольно, понимая, что при возможной смене управления, очевидно, сменится и весь руководящий состав АО "Мотор Сич", не чувствует ответственности и не беспокоится о последствиях совершенных ими действий. Такая безответственность и бездеятельность представляет опасность для всей страны", — поясняет в своем обращении нардеп.

Как известно, двигатели злосчастного АН-26 были произведены в 1974 и 1977 годах, а последние капитальные ремонты проводились: правый двигатель — 29.03.1993 год, левый двигатель — 05.06.1990 год, крайний срок эксплуатации после последнего ремонта был установлен до 2000 и 2003 года соответственно. То есть в 2003 году роковой двигатель, из-за которого погибли курсанты, подлежал ремонту или замене в соответствии с технико-эксплуатационными документами. Тем не менее, специалистами "Мотор Сич" срок эксплуатации двигателей без проведения ремонта или капитального ремонта был продолжен до 11.10.2020 года и 05.06.2021 года соответственно.

"Игнорируя все эти правила, специалисты "Мотор Сич" согласовали продление эксплуатации обоих двигателей. Соответственно, пока управление АО "Мотор Сич" не будет находиться в руках тех, кто готов нести ответственность за совершенные действия и принятые решения, будут происходить такие вопиющие примеры безответственности", — описал сложившуюся на АО "Мотор Сич" ситуацию Дубинский.

"Тридцать лет без ремонта! Это и есть причина катастрофы!, — обращает внимание депутат в своем видеоблоге. — А теперь о том, почему "Мотор Сич" дала такое заключение, а Министерство обороны приняло это заключение. Потому что мы имеем ситуацию халатности и абсолютно наплевательского отношения к тому, что происходит в армии. Чиновникам Минобороны плевать, что будет с солдатами. А "Мотор Сич" находится в руках Богуслаева — неизменный директор "Мотор Сич", который его далее "доит", продав еще в 2017 году контрольный пакет акций этого завода китайским инвесторам", — рассказал Дубинский и напомнил свою другую историю, как экс-владелец "Мотор Сич" взял с китайских инвесторов почти миллиард долларов за акции компании, а впоследствии при помощи СБУ и экс-президента Порошенко заблокировал переход собственности новым акционерам и продолжает далее контролировать завод и "высасывать из него все соки".

"Продление эксплуатации двигателей АН-26, из-за которого погибли люди, защитники Украины, связано именно с этой проблемой — Богуслаев, по сути, использует инженеров и саму "Мотор Сич", и ее печать абсолютно незаконно. Он понимает, что штампуя любые отчеты, технические документы — он просто зарабатывает бабки. Потому что ремонты, продление сроков эксплуатации, замена двигателей, технические заключения — это большие деньги. Богуслаев, который до сих пор контролирует "Мотор Сич", понимает это и дает любые бумаги негодяям-чиновникам Минобороны. Кто всё это покрывает? До сих пор это покрывает СБУ, которая продолжает, по сути, сохранять Богуслаева на заводе, который он якобы продал, и параллельно позволяет Богуслаеву "шлепать" вот такие заключения, которые уносят человеческие жизни. Я написал обращение к президенту, генпрокурору, главе СБУ, ко всем чиновникам, которые потенциально отвечают за эту катастрофу. Если из-за таких людей помирают лучшие защитники Украины — цвет нашей нации — то нужно избавляться от таких людей, потому что они виноваты в смертях", — подытожил Дубинский свой видеоблог, посвященный обращению к руководителям государства в связи с катастрофой АН-26.

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