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07 жовтня 2020, середа, 17:50 12
Силові структури 2020-10-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
Обіцяні Великобританією 1,25 млрд фунтів на ВМС України виявилися кредитом, який частково освоять самі англійц

Обіцяні Великобританією 1,25 млрд фунтів на ВМС України виявилися кредитом, який частково освоять самі англійці

Сергій Паламаренко
Кредит, вмс україни, Великобританія, Ракетні катери
На британський кредит Україна планує побудувати катери. Фото: Wikimedia Commons
На британський кредит Україна планує побудувати катери. Фото: Wikimedia Commons

1,25 мільярда фунтів стерлінгів, які Лондон планує надати на розвиток Військово-морських сил (ВМС) України, є кредитними коштами, які Київ повинен буде повернути за 10 років. На ці гроші планується побудувати 8 ракетних катерів, причому частину з цих коштів освоять в Великобританії.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Йдеться про проект, який був запропонований Україні ще в кінці серпня. Відповідно до нього Англія розгорне й прокредитує будівництво 8 ракетних катерів для ВМСУ.

При цьому 2 перших корпусу виготовлять на британській верфі за участю фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). І лише потім виробництво буде здійснюватися в Україні, на верфі, яку уряд вибере та погодить з британською стороною.

Важливо, що мова йде саме про позику. Кредит у розмірі до 1,25 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів) Британія надасть Україні на 10 років.

Зазначимо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном меморандуму на 1,25 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,4 млрд євро) стане першим кроком для того, щоб в Україні знову з'явився військово-морський флот.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні може з'явитися військова база Великобританії.

Також ЗМІ повідомляли, що 7 жовтня Зеленський з дружиною зустрівся з герцогом і герцогинею Кембриджськими в Букінгемському палаці.

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