Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять

Якщо НАК "Нафтогаз України" завершить 2020 рік зі збитком, то керівництво не зможе розраховувати на отримання премій за підсумком роботи в поточному році. Про це "Українським новинам" заявило джерело, знайоме з умовами оплати праці керівництва компанії. "Якщо збиток буде за підсумком року, то ніяких премій бути не може", - заявив співрозмовник. При цьому він зазначив, що про будь-яких інших діях, які можуть бути застосовні до керівництва компанії в разі збитків, можна буде говорити після отримання остаточних даних за рік і аналізу причин та розміру збитків. Раніше оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. гривень, а виплата щомісячних премій та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016. Публічно умови контрактів з керівництвом "Нафтогазу" не розголошуються. Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена. У січні-червні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала чистий збиток у розмірі 11,541 млрд гривень.