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07 жовтня 2020, середа, 13:58 10 Фото
Верховна Рада і партії 2020-10-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Фонд Бойко передав допомогу мешканцям луганських сіл, які постраждали від пожеж

Фонд Бойко передав допомогу мешканцям луганських сіл, які постраждали від пожеж

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, Лісові пожежі, Гуманітарна допомога, ОПЗЖ, Капітанове, Воронове, Муратово, Сиротине
Гуманітарна допомога від Фонду Юрія Бойка. Фото: zagittya.com.ua
Гуманітарна допомога від Фонду Юрія Бойка. Фото: zagittya.com.ua

Представники партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) та Фонду Юрія Бойка передали жителям населених пунктів в Луганській області, які постраждали від масштабних пожеж, медикаменти і теплі ковдри.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

1 жовтня в Луганській області знову почалися масштабні пожежі - вогонь охопив понад 20 тис. га, загинули люди. Близько 1 тис. людей залишилися без даху над головою.

У зоні лиха перебувають 32 населених пункти, найбільш постраждали села Муратово і Капітанове, смт. Воронове і Сиротине - там пожежа знищила до 80% житлових будинків.

Люди змушені жити в уцілілих господарських будівлях. Так що допомога виявилася дуже доречною.

Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що влада повинна збільшити виплати постраждалим від пожеж на Луганщині. "Запропонована урядом компенсація за втрачене житло в розмірі 200-300 тис. гривень навіть близько не відповідає сумам, які потрібні в реальності. Люди вискакували з палаючих будинків у чому були. А новий будинок за ці гроші не купиш і не відновиш. Попереду зима. Тому ми наполягаємо, що допомога має бути збільшена", – заявив Бойко.

Він зазначив, що волонтери та активісти ОПЗЖ продовжать надавати людям допомогу, як і в липні цього року.

Тоді ОПЗЖ оперативно створила штаб для допомоги постраждалим. Його очолив народний депутат Сергій Дунаєв. До роботи штабу відразу долучилися керівники великих підприємств області, всі, хто хотів і готовий був допомогти людям. У найбільш постраждалому тоді від вогню селі Смолянинове розчистили вулиці, вивезли сміття, допомогли з будматеріалами. Велику допомогу надав і благодійний фонд "Кришталеве джерело". Сьогодні луганські опозиціонери також розуміють свою відповідальність за постраждалих людей і намагаються оперативно вирішувати гострі та проблемні питання.

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