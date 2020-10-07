Фонд Бойко передав допомогу мешканцям луганських сіл, які постраждали від пожеж

Представники партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) та Фонду Юрія Бойка передали жителям населених пунктів в Луганській області, які постраждали від масштабних пожеж, медикаменти і теплі ковдри.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

1 жовтня в Луганській області знову почалися масштабні пожежі - вогонь охопив понад 20 тис. га, загинули люди. Близько 1 тис. людей залишилися без даху над головою.

У зоні лиха перебувають 32 населених пункти, найбільш постраждали села Муратово і Капітанове, смт. Воронове і Сиротине - там пожежа знищила до 80% житлових будинків.

Люди змушені жити в уцілілих господарських будівлях. Так що допомога виявилася дуже доречною.

Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що влада повинна збільшити виплати постраждалим від пожеж на Луганщині. "Запропонована урядом компенсація за втрачене житло в розмірі 200-300 тис. гривень навіть близько не відповідає сумам, які потрібні в реальності. Люди вискакували з палаючих будинків у чому були. А новий будинок за ці гроші не купиш і не відновиш. Попереду зима. Тому ми наполягаємо, що допомога має бути збільшена", – заявив Бойко.

Він зазначив, що волонтери та активісти ОПЗЖ продовжать надавати людям допомогу, як і в липні цього року.

Тоді ОПЗЖ оперативно створила штаб для допомоги постраждалим. Його очолив народний депутат Сергій Дунаєв. До роботи штабу відразу долучилися керівники великих підприємств області, всі, хто хотів і готовий був допомогти людям. У найбільш постраждалому тоді від вогню селі Смолянинове розчистили вулиці, вивезли сміття, допомогли з будматеріалами. Велику допомогу надав і благодійний фонд "Кришталеве джерело". Сьогодні луганські опозиціонери також розуміють свою відповідальність за постраждалих людей і намагаються оперативно вирішувати гострі та проблемні питання.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини