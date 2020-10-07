В "Слузі народу" хочуть заборонити телерадіокомпаніям заперечувати факти російської агресії

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Згідно законопроекту, телерадіоорганізаціям пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерацією (РФ) та окупації нею частини території України. Даний законопроект №4188 з'явився на офіційному веб-сайті парламенту 5 жовтня.

Автор законопроекту Дунда пропонує зобов'язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.

Крім того, в законопроекті зазначено, що якщо порушення не були усунені протягом місяця після накладення штрафу, то Нацрада може повторно застосувати санкції або звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіокомпанії або провайдера.

Згідно з документом, якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися без попереднього запису, і містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то телерадіоорганізація не несе відповідальності за ці порушення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Раді запропонували діячам і посадовим особам заборонити брати участь в урочистостях з нагоди офіційних державних свят Росії та взаємодіяти з органами держвлади і місцевого самоврядування в Росії, а також на тимчасово непідконтрольних територіях.

Також міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко запропонував Кабінету Міністрів розглянути можливість введення санкцій відносно онлайн-сервісів, які пропонують російську продукцію.

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