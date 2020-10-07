"Фармак" увійшов до 100 найбільших приватних компаній України згідно з рейтингом Forbes

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) увійшла в рейтинг "100 найбільших приватних підприємств України", опублікований журналом "Forbes Україна", ставши єдиним вітчизняним фармвиробником, що потрапив до цього списку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні наголошується, що "Фармак" є лідером фармацевтичного ринку з часткою 5,9%.

"Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно "Фармак" виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на підприємстві працює понад 2700 людей.

""Фармак" продає 40 зареєстрованих препаратів у 13 європейських країнах. Це рекорд для української фармацевтики. З початком пандемії різко зріс попит на лікарські засоби для комплексної терапії пацієнтів з COVID-19. Це зробило деякі ліки фірми надзвичайно затребуваними. І хоча не всі вони зареєстровані в країнах ЄС, у ситуації аномального попиту компанія отримала дозвіл на ввезення не тільки до Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Польщі, а й до Австралії, Нової Зеландії, Мексики та Сінгапуру. Крім того, підприємство забезпечило рекордні відвантаження складних ін’єкційних препаратів до Ізраїлю. Такі умови для нас стали можливими завдяки тому, що система якості "Фармак" відповідає стандартам ЄС, а виробництво сертифіковане європейськими інспекціями", – зазначив у інтерв’ю виданню "Forbes Україна" виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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