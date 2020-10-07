У Києві чоловік спускався з балкона на зв'язаних простирадлах і впав. Він загинув на місці

Слідом за інформацією про те, що в Київській області розбився мотодельтаплан з двома пілотами, стало відомо, що в Києві чоловік спускався з 5-го поверху по зв'язаних простирадлах і розбився. Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram. В ніч з 6 на 7 жовтня в Голосіївському районі столиці чоловік зайшов до свого знайомого в гості, де вони почали вживати алкогольні напої. Пізніше чоловік, який був у гостях, вирішив, що йому треба йти, але господар був проти й закрив двері у квартирі. Гість вирішив пов'язати простирадла і спускатися з балкона по них. В результаті він впав з висоти 5-го поверху і вдарився головою об камінь. Травма виявилася несумісна з життям, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.