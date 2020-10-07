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07 жовтня 2020, середа, 12:39 11 Відео
Вибори 2020-10-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ наздоганяє Слугу народу - різниця в рейтингах скоротилася до 3,9 відсоткових пункта

ОПЗЖ наздоганяє Слугу народу - різниця в рейтингах скоротилася до 3,9 відсоткових пункта

Тетяна Зотова
Рейтинг, соцопитування, Зеленський, Соціальний моніторинг
Рейтинги партій. Фото: Рейтинг
Рейтинги партій. Фото: Рейтинг

У вересні електоральний рейтинг партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради знизився на 0,8 процентних пунктів до 25,9% в порівнянні з серпнем, а "Опозиційної платформи - За життя" - виріс на 0,7 п. п., до 22%. Таким чином, різниця між двома лідируючими партіями скоротилася до 3,9 процентних пункта.

Про це свідчать результати опитування центру "Соціальний моніторинг", представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

За даними опитування рейтинг "Європейської солідарності" становить 14,2%, а "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"- до 9,5%.

Решта партій не долають необхідний для проходження в парламент бар'єр в 5%.

У той же час 4,3% готові підтримати партію "Сила і честь", 4,1% - Радикальну партію Ляшка.

За партію "Голос", фракція якої присутня у нинішньому скликанні Ради, готові проголосувати 1,6%.

В ході польового етапу дослідження 20-29 вересень було опитано 3 014 осіб методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

На парламентських виборах в липні 2019 "Слуга народу" отримала 43,2%, ОПЗЖ - 13%, "Батьківщина" - 8,2%, "Євросолідарність" - 8,1%, "Голос" - 5,9%.

Згідно з опитуванням центру "Соціальний моніторинг" президенту Зеленському вже не довіряють більше 56% українців.

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