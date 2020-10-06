У Києві 14-річний школяр ліг під поїзд. Він загинув на місці

У Києві підліток ліг під поїзд. Фото: bigkiev.com.ua

У Києві підліток ліг під поїзд. Фото: bigkiev.com.ua

Сьогодні, 6 жовтня, в Києві 14-річний школяр ліг під поїзд, в результаті чого він загинув на місці, тоді як раніше повідомлялося про загибель "зацепера" в київському метрополітені Про це пише поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Близько 13:50 6 жовтня в чергову частину Солом'янського управління поліції надійшла інформація про те, що на шляхах неподалік від станції "Політехнічний інститут" поїзд наїхав на хлопчика.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, хлопчик вирішив покінчити життя самогубством і ліг на рейки перед поїздом, що наближався. Від отриманих травм школяр помер на місці події.

"Прибувши на місце події, співробітники поліції поспілкувалися з машиністом електропоїзда і його помічником. За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки поїзд наблизиться, і в останній момент ліг на рейки.

Машиніст поїзда пояснив, що подавав звукові сигнали і скинув швидкість, проте хлопець не відреагував", — повідомляють в поліції.

Поліцейські опитують знайомих хлопчика, з якими він вчився і спілкувався останнім часом.

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